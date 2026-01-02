Tiramisú de limón: receta fácil con un delicado toque cítrico

El tiramisú de limón es una versión renovada de un clásico italiano que suma frescura y ligereza sin resignar cremosidad. Cada vez más presente en las cartas de restaurantes alrededor del mundo, este postre cítrico conquista por su equilibrio entre sabores suaves y notas refrescantes, ideal para quienes buscan una alternativa liviana y aromática.

A diferencia del tiramisú tradicional, esta receta reemplaza el café por un almíbar de limón que humedece las vainillas y potencia su perfume. El relleno, elaborado a base de yemas de huevo, queso mascarpone y crema batida, logra una textura sedosa y envolvente. El toque final, con una cobertura especial, transforma esta preparación en un postre elegante y lleno de personalidad.

En esta propuesta no solo repasamos el paso a paso del tiramisú de limón, sino que también explicamos cómo preparar un merengue italiano perfecto para la superficie. Una combinación irresistible, ideal para cerrar una comida con un postre fresco, delicado y lleno de sabor.

Receta de tiramisú de limón: cremoso y refrescante

Ingredientes

Crema de limón

100 cc de jugo de limón

Ralladura de 1/2 limón

4 yemas de huevo

250 g de leche

100 g de azúcar

30 g de almidón de maíz

500 g de queso mascarpone

500 g de crema de leche

Armado

500 g de almíbar de limón

24 vainillas

500 g de merengue italiano (opcional)

Cómo preparar el tiramisú de limón paso a paso

Crema de limón

Calentar la leche junto con la mitad del azúcar a fuego medio. En un bowl, mezclar el almidón de maíz con el resto del azúcar, las yemas, la ralladura y el jugo de limón. Incorporar la leche caliente a la mezcla y llevar nuevamente al fuego, batiendo sin parar hasta que espese, durante aproximadamente un minuto. Pasar la crema a un recipiente, cubrir con film en contacto y dejar enfriar en la heladera. Batir el mascarpone hasta ablandar, agregar la crema de limón fría y la crema de leche. Integrar hasta lograr una preparación homogénea.

Armado

Humedecer las vainillas en el almíbar de limón y formar una base en una fuente. Cubrir con una capa de crema y repetir el procedimiento hasta terminar los ingredientes. Finalizar con merengue italiano o, si se prefiere, con crema chantilly.

Cómo preparar merengue italiano: receta paso a paso

Ingredientes

240 g de azúcar

4 claras de huevo

80 ml de agua

Unas cucharaditas de jugo de limón

Procedimiento

Colocar el azúcar y el agua en una olla a fuego medio hasta que hierva. Mientras tanto, batir las claras con unas gotas de limón hasta punto nieve. Cuando el almíbar alcance los 118 °C, retirarlo del fuego y volcarlo en forma de hilo sobre las claras, batiendo a máxima velocidad. Continuar batiendo hasta obtener un merengue firme, brillante y frío al tacto.

Trucos para un merengue italiano perfecto