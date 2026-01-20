Budín de calabaza: una opción nutritiva y deliciosa para todo momento

El budín de calabaza es una opción deliciosa, nutritiva y muy versátil para disfrutar en el desayuno, la merienda o como postre. Su textura húmeda y su sabor suave, con un toque cálido de especias, lo convierten en una excelente manera de aprovechar la calabaza, especialmente durante su temporada.

Además de ser simple de preparar, este budín combina ingredientes básicos y aromas clásicos que llenan la cocina y hacen de cada porción un verdadero placer casero.

Ingredientes

Para el budín:

300 g de puré de calabaza (aproximadamente 1 calabaza pequeña)

200 g de azúcar

3 huevos

100 ml de aceite vegetal

1 cucharadita de esencia de vainilla

250 g de harina 0000

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de polvo de hornear

½ cucharadita de sal

1 cucharadita de canela en polvo

½ cucharadita de nuez moscada

¼ cucharadita de clavo de olor molido

¼ cucharadita de jengibre en polvo

Paso a paso

Preparación del puré de calabaza

Cocinar la calabaza:

Cortá la calabaza en trozos grandes, retirando semillas y fibras. Cocinala al vapor o hervida hasta que esté bien tierna (unos 20 minutos).

Procesar:

Retirá la pulpa y procesala con licuadora o procesador hasta obtener un puré liso y sin grumos. Dejá enfriar antes de usar.

Preparación del budín

Precalentar el horno:

Precalentá el horno a 180 °C. Enmantecá o aceitá un molde para budín y reservá.

Mezclar los ingredientes húmedos:

En un bol grande, batí los huevos junto con el azúcar hasta lograr una preparación clara y espumosa. Incorporá el aceite, la esencia de vainilla y el puré de calabaza, mezclando hasta integrar.

Unir los ingredientes secos:

En otro recipiente, tamizá la harina con el bicarbonato, el polvo de hornear, la sal y todas las especias. Este paso ayuda a lograr un budín más liviano y parejo.

Integrar la preparación:

Agregá los ingredientes secos a la mezcla húmeda en dos o tres tandas, mezclando suavemente hasta obtener una masa homogénea, sin sobrebatir.

Hornear:

Volcá la preparación en el molde, emparejá la superficie y llevá al horno durante 45 a 50 minutos. El budín estará listo cuando, al insertar un palillo en el centro, salga limpio.

Enfriar:

Dejá reposar 10 minutos en el molde, desmoldá y enfriá completamente sobre una rejilla antes de servir.

Consejos finales

Variaciones: podés sumar nueces, almendras, pasas de uva o chips de chocolate para aportar textura y sabor extra.

Decoración: espolvoreá azúcar impalpable antes de servir o acompañá con un glaseado simple de azúcar impalpable y unas gotas de leche o jugo de limón.

Conservación: se mantiene húmedo y sabroso hasta 3 días bien tapado a temperatura ambiente, o más tiempo en heladera.