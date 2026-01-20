Cocina saludable y práctica
Empanadas de choclo: clásicas por fuera, distintas por dentro
Las empanadas de choclo son un clásico del norte argentino, pero también un terreno fértil para jugar con matices. Esta versión respeta la base tradicional —choclo, cebolla y cremosidad— y suma un toque especial que realza el sabor sin robar protagonismo: manteca dorada, un punto de queso estacionado y un final aromático suave.
Ingredientes (para 12 empanadas)
- 12 tapas de empanada (horno o fritas)
- 3 tazas de granos de choclo (fresco o congelado)
- 1 cebolla grande
- 1 diente de ajo
- 40 g de manteca
- 1 cucharada de aceite neutro
- 1 cucharada de harina
- 150 ml de leche entera o crema liviana
- 80 g de queso semiduro rallado (tipo sardo joven o reggianito suave)
- Sal y pimienta blanca
- Nuez moscada, una pizca
- Ají molido suave o merkén, apenas
Opcional: 1 cucharadita de azúcar mascabo
El toque especial
- 1 cucharadita de manteca dorada (beurre noisette)
- Ralladura mínima de limón o naranja (solo perfume, no acidez)
Preparación
Base aromática
Picá la cebolla y el ajo bien fino. Rehogalos a fuego medio con el aceite y la manteca hasta que la cebolla quede transparente y apenas dulce, sin dorar.
Choclo y cremosidad
Sumá el choclo, mezclá y cociná 3–4 minutos. Agregá la harina, integrá y volcá la leche o crema de a poco, revolviendo hasta lograr una preparación espesa y cremosa.
Sabor profundo
Condimentá con sal, pimienta blanca y nuez moscada. Incorporá el queso rallado fuera del fuego para que funda sin separar grasas.
El detalle que cambia todo
Añadí la manteca dorada y apenas unas hebras de ralladura cítrica. Mezclá y dejá reposar el relleno hasta que esté tibio; así gana cuerpo y perfume.
Armado
Colocá una cucharada generosa de relleno en cada tapa, cerrá con repulgue firme.
Cocción
Horno: 200 °C, 12–15 minutos, hasta dorar.
Fritas: aceite a 170–175 °C, pocos minutos hasta doradas.
Para acompañar
Van muy bien con una salsa criolla suave o una crema ácida con limón y sal. En bebida, un blanco joven y fresco o una cerveza rubia liviana.
Estas empanadas funcionan tanto como plato principal liviano como en una picada nocturna. El secreto está en la sutileza: un gesto pequeño —manteca dorada y perfume cítrico— que transforma lo conocido en memorable.