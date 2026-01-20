Cocina saludable y práctica

Empanadas de choclo: clásicas por fuera, distintas por dentro

martes, 20 de enero de 2026 · 19:29

Las empanadas de choclo son un clásico del norte argentino, pero también un terreno fértil para jugar con matices. Esta versión respeta la base tradicional —choclo, cebolla y cremosidad— y suma un toque especial que realza el sabor sin robar protagonismo: manteca dorada, un punto de queso estacionado y un final aromático suave.

Ingredientes (para 12 empanadas)

  • 12 tapas de empanada (horno o fritas)
  • 3 tazas de granos de choclo (fresco o congelado)
  • 1 cebolla grande
  • 1 diente de ajo
  • 40 g de manteca
  • 1 cucharada de aceite neutro
  • 1 cucharada de harina
  • 150 ml de leche entera o crema liviana
  • 80 g de queso semiduro rallado (tipo sardo joven o reggianito suave)
  • Sal y pimienta blanca
  • Nuez moscada, una pizca
  • Ají molido suave o merkén, apenas

Opcional: 1 cucharadita de azúcar mascabo

El toque especial

  • 1 cucharadita de manteca dorada (beurre noisette)
  • Ralladura mínima de limón o naranja (solo perfume, no acidez)

Preparación

Base aromática
Picá la cebolla y el ajo bien fino. Rehogalos a fuego medio con el aceite y la manteca hasta que la cebolla quede transparente y apenas dulce, sin dorar.

Choclo y cremosidad
Sumá el choclo, mezclá y cociná 3–4 minutos. Agregá la harina, integrá y volcá la leche o crema de a poco, revolviendo hasta lograr una preparación espesa y cremosa.

Sabor profundo
Condimentá con sal, pimienta blanca y nuez moscada. Incorporá el queso rallado fuera del fuego para que funda sin separar grasas.

El detalle que cambia todo
Añadí la manteca dorada y apenas unas hebras de ralladura cítrica. Mezclá y dejá reposar el relleno hasta que esté tibio; así gana cuerpo y perfume.

Armado
Colocá una cucharada generosa de relleno en cada tapa, cerrá con repulgue firme.

Cocción

Horno: 200 °C, 12–15 minutos, hasta dorar.

Fritas: aceite a 170–175 °C, pocos minutos hasta doradas.

Para acompañar

Van muy bien con una salsa criolla suave o una crema ácida con limón y sal. En bebida, un blanco joven y fresco o una cerveza rubia liviana.

Estas empanadas funcionan tanto como plato principal liviano como en una picada nocturna. El secreto está en la sutileza: un gesto pequeño —manteca dorada y perfume cítrico— que transforma lo conocido en memorable.

