Horóscopo chino del martes 20 de enero de 2026: determinación serena y pasos firmes

Rata

El día te encuentra decidido. En el amor, una iniciativa tuya mejora la conexión. En lo laboral, resolvés un tema pendiente con claridad.

Buey

La constancia sigue dando frutos. En el amor, la estabilidad se afianza. En el trabajo, tu esfuerzo es valorado aunque no siempre se diga.

Tigre

Martes para enfocar la energía. En el amor, evitar discusiones innecesarias te beneficia. En lo laboral, actuar con estrategia te abre caminos.

Conejo

El equilibrio emocional te acompaña. En el amor, la comunicación fluye con mayor naturalidad. En el trabajo, cumplir con una tarea te da tranquilidad.

Dragón

Tu impulso se ordena. En el amor, mostrar tu lado sensible fortalece vínculos. En lo laboral, una idea empieza a tomar forma concreta.

Serpiente

La claridad interna se profundiza. En el amor, una decisión tomada desde la calma te alivia. En el trabajo, organizar prioridades es clave.

Caballo

Buen día para avanzar sin apuro. En el amor, respetar tiempos mejora la armonía. En lo laboral, sostener el ritmo evita tensiones.

Cabra

La sensibilidad se equilibra con practicidad. En el amor, un gesto simple fortalece el vínculo. En lo laboral, ordenar detalles te aporta seguridad.

Mono

Tu ingenio se destaca. En el amor, el humor compartido genera cercanía. En el trabajo, una solución creativa te hace sobresalir.

Gallo

Día propicio para concretar. En el amor, expresar expectativas aclara el panorama. En lo laboral, cumplir objetivos refuerza tu confianza.

Perro

La lealtad guía tus acciones. En el amor, el apoyo mutuo se siente fuerte. En el trabajo, avanzar en equipo te beneficia.

Cerdo

La energía es estable y positiva. En el amor, disfrutás de momentos simples pero profundos. En lo laboral, administrar tiempos te permite rendir mejor.