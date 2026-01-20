astrologia
Horóscopo de hoy, martes 20 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo
El martes invita a avanzar con mayor claridad emocional. Es un buen día para ordenar ideas, resolver conversaciones pendientes y dar pequeños pasos que generen seguridad.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: hablá con sinceridad.
Trabajo: progreso sostenido.
Salud: bajá un cambio.
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: gestos simples fortalecen vínculos.
Trabajo: estabilidad que te tranquiliza.
Salud: cuidá el descanso.
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: diálogo que acerca.
Trabajo: día ágil y productivo.
Salud: evitá la dispersión.
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: necesitás contención.
Trabajo: intuición acertada.
Salud: escuchá tu cuerpo.
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: protagonismo positivo.
Trabajo: reconocimiento merecido.
Salud: descargá energía.
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: calma y claridad.
Trabajo: orden que rinde.
Salud: respetá tus tiempos.
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía en alza.
Trabajo: acuerdos favorables.
Salud: buscá equilibrio.
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: intensidad bien canalizada.
Trabajo: decisiones firmes.
Salud: liberá tensiones.
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: optimismo compartido.
Trabajo: nuevas oportunidades.
Salud: movete más.
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad emocional.
Trabajo: constancia que da frutos.
Salud: no te exijas de más.
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesitás espacio.
Trabajo: ideas originales.
Salud: despejá la mente.
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad positiva.
Trabajo: intuición certera.
Salud: buscá calma.