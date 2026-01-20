Horóscopo de hoy, martes 20 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo

martes, 20 de enero de 2026 · 09:42

Redacción El Diario de Carlos Paz

El martes invita a avanzar con mayor claridad emocional. Es un buen día para ordenar ideas, resolver conversaciones pendientes y dar pequeños pasos que generen seguridad.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: hablá con sinceridad.

Trabajo: progreso sostenido.

Salud: bajá un cambio.

Noticias Relacionadas Los signos del zodiaco que prefieren estar aislados

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: gestos simples fortalecen vínculos.

Trabajo: estabilidad que te tranquiliza.

Salud: cuidá el descanso.

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: diálogo que acerca.

Trabajo: día ágil y productivo.

Salud: evitá la dispersión.

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: necesitás contención.

Trabajo: intuición acertada.

Salud: escuchá tu cuerpo.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: protagonismo positivo.

Trabajo: reconocimiento merecido.

Salud: descargá energía.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: calma y claridad.

Trabajo: orden que rinde.

Salud: respetá tus tiempos.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía en alza.

Trabajo: acuerdos favorables.

Salud: buscá equilibrio.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: intensidad bien canalizada.

Trabajo: decisiones firmes.

Salud: liberá tensiones.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: optimismo compartido.

Trabajo: nuevas oportunidades.

Salud: movete más.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad emocional.

Trabajo: constancia que da frutos.

Salud: no te exijas de más.

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesitás espacio.

Trabajo: ideas originales.

Salud: despejá la mente.

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad positiva.

Trabajo: intuición certera.

Salud: buscá calma.