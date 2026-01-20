Jazmín del cabo: cómo evitar hojas amarillas y pimpollos caídos

El jazmín del cabo es uno de los arbustos más valorados en los jardines argentinos por el intenso perfume de sus flores blancas. Sin embargo, no son pocos los aficionados que se frustran al ver hojas amarillas o pimpollos que se caen antes de abrir. Lograr una floración abundante depende de comprender sus necesidades específicas y ajustar algunos cuidados básicos.

Esta planta ornamental es exigente y suele reaccionar rápidamente ante errores en el riego, la nutrición o la ubicación. Aun así, con pequeños cambios en su mantenimiento, es posible revertir un aspecto decaído y convertirla en una verdadera protagonista del jardín o del hogar. El punto clave está en el suelo, la acidez y el manejo del agua.

El rol del suelo ácido y el hierro

El jazmín del cabo es una especie acidófila, es decir, necesita un suelo con pH bajo para absorber correctamente los nutrientes. Cuando la tierra es alcalina, la planta no puede asimilar el hierro y aparece la clorosis férrica, que se manifiesta con hojas amarillas y nervaduras verdes.

Este desequilibrio no solo afecta el aspecto del follaje, sino que debilita al arbusto y frena por completo la floración. Para evitarlo, se recomienda utilizar sustrato específico para plantas acidófilas o incorporar pinocha en la base. Además, un aporte mensual de quelato de hierro durante la primavera resulta fundamental para mantener el follaje verde oscuro y estimular la formación de flores.

Cuidados clave para estimular la floración

Entre los cuidados más importantes, los especialistas destacan la ubicación y el riego. El jazmín del cabo necesita buena luz, preferentemente sol de la mañana, pero debe estar protegido del sol fuerte del mediodía, especialmente en verano. También es importante evitar los vientos secos, que pueden dañar los pimpollos.

El riego debe ser regular y constante. Incluso un solo día de sequía extrema puede provocar que la planta aborte sus pimpollos como mecanismo de defensa. Lo ideal es mantener el sustrato siempre húmedo, sin encharcar, y regar con agua reposada para evitar el efecto del cloro sobre la acidez del suelo.

Manejo de hojas, flores y poda

Para favorecer un desarrollo saludable, se recomienda aplicar fertilizante para plantas acidófilas cada quince días durante la etapa de brotación. También es útil limpiar periódicamente las hojas con agua para prevenir plagas comunes como pulgones o cochinillas.

Una vez finalizada la floración principal, una poda suave ayuda a conservar la forma del arbusto y estimula la aparición de nuevos brotes. Retirar las flores marchitas evita que la planta gaste energía en producir semillas y favorece futuras floraciones.

Con estos cuidados sostenidos, el jazmín del cabo puede recuperarse, florecer con intensidad y transformarse en una fuente constante de perfume y belleza en jardines y balcones.