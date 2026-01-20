La yema de huevo: un superalimento para incluir en tu dieta

La yema de huevo es un superalimento para la salud debido a su alto valor nutricional y los beneficios que aporta al organismo. Además, se trata de un alimento con un gran sabor que se puede consumir solo o como ingrediente de platos salados y dulces. Entre otras cosas, aporta vitamina D y vitamina B12.

Según los expertos, está demostrado que la Dieta Mediterránea ayuda a mejorar nuestra salud respiratoria, precisamente gracias a la presencia de algunos alimentos claves que permiten prevenir la aparición de trastornos en los pulmones o a superarlos con facilidad. Y es que realmente, la Dieta Mediterránea es una de las dietas con mayores beneficios para la salud.

Así, la yema de huevo es un superalimento que forma parte de la Dieta Mediterránea, pero que no solo proporciona efectos positivos para los pulmones, si no para muchos más aspectos de salud.

Beneficios de la yema de huevo para los pulmones

Debemos tener en cuenta que la yema de huevo es un superalimento para la salud de los pulmones, debido principalmente a su alto contenido en vitamina A, que se trata de un nutriente clave en la salud respiratoria.

La vitamina A es un nutriente clave para la salud de la piel o la visión. Pero además, también es esencial para el cuidado y regeneración de mucosas dañadas e inflamadas en numerosas afecciones respiratorias. Así, la vitamina A abunda en la yema de huevo, uno de los superalimentos más consumidos entre la población en España.

Si por algo hablamos de superalimento al referirnos a la yema de huevo es por su alto valor nutricional. En su composición contiene, entre otras cosas, vitamina A, vitamina D, vitamina B12 y otras vitaminas del grupo B; además de minerales como el sodio, hierro, potasio y calcio. Del mismo modo, resalta su elevado contenido proteico.

Beneficios como superalimento

Por otra parte, este superalimento alberga una interesante cantidad de colina, que es una proteína que estimula el crecimiento celular; así como la correcta eliminación de toxinas, acción de la memoria o correcta contracción de los músculos.

Según expertos en nutrición, la yema de huevo es «muy rica en lecitina, la encargada de fusionarse con el colesterol para evitar que este sea totalmente absorbido por el organismo. Además, es fundamental para el cuidado de la médula ósea, el cerebro, el hígado, el corazón y el sistema nervioso».

Así, además de ser un alimento ideal para la salud de los pulmones, la yema de huevo también genera los siguientes beneficios a la salud del organismo:

Ayuda a cuidar la salud cardíaca.

Favorece a la salud ocular gracias a su alto contenido en antioxidantes.

Evita la aparición de diferentes tipos de anemia por su contenido en hierro y vitamina B12.

La colina presente en la yema de huevo también es buena para la salud cerebral, especialmente en la lucha contra enfermedades como el Alzheimer o la demencia.

En definitiva, la yema de huevo es un superalimento para cuidar la salud del corazón y los pulmones; además del correcto funcionamiento del sistema nervioso y suponer un importante aporte de proteínas para el organismo.