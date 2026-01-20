Los signos del zodiaco que se caracterizan por ser nostálgicos

Es sabido que cada signo del zodíaco tiene su personalidad particular. Cada uno vive sus emociones de forma diferente, pero hay quienes con solo una palabra o mirada se ponen tristes. Ellos están melancólicos todo el tiempo y viven recordando cosas del pasado.

Así que en esta nota te contaremos cuál es el signo del zodíaco más nostálgico de todos.

Escorpio

No es común que los veas llorando o exteriorizando la tristeza que viven, pero estas personas suelen llevar su procesión por dentro y si estalla lo hace llorando desconsoladamente. Pese a la fama de mal carácter están llenos de sentimientos y emociones que los convierte en seres nostálgicos y sensibles.

Piscis

Si se lastima a una persona de este signo es muy difícil que todo vuelva a ser como antes. Son seres puramente sentimentales y jamás se guardan lo que les pasa o sienten. Exteriorizan todo el tiempo sus ánimos y aquello que los molesta o hace daño les provocará un llanto que se extenderá por un tiempo.