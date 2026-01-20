astrologia

Los signos del zodiaco que se caracterizan por ser nostálgicos

Algunos signos del zodíaco son más sensibles y nostálgicos, y suelen aferrarse con facilidad a los recuerdos del pasado.
martes, 20 de enero de 2026 · 10:21

Es sabido que cada signo del zodíaco tiene su personalidad particular. Cada uno vive sus emociones de forma diferente, pero hay quienes con solo una palabra o mirada se ponen tristes. Ellos están melancólicos todo el tiempo y viven recordando cosas del pasado.

Así que en esta nota te contaremos cuál es el signo del zodíaco más nostálgico de todos.

Escorpio

No es común que los veas llorando o exteriorizando la tristeza que viven, pero estas personas suelen llevar su procesión por dentro y si estalla lo hace llorando desconsoladamente. Pese a la fama de mal carácter están llenos de sentimientos y emociones que los convierte en seres nostálgicos y sensibles. 

Piscis

Si se lastima a una persona de este signo es muy difícil que todo vuelva a ser como antes. Son seres puramente sentimentales y jamás se guardan lo que les pasa o sienten. Exteriorizan todo el tiempo sus ánimos y aquello que los molesta o hace daño les provocará un llanto que se extenderá por un tiempo. 

