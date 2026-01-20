Tarot del colibrí: llegó el momento de romper estructuras

Carta 1) Cuatro de oros: avaricia. No soltar. Aferrarse a algo, sobre todo de tipo material.

Carta 2) El mundo: expansión. Transformación. Cambios. Logros. Oportunidades.

Carta 3) La sacerdotisa: intuición. Sabiduría. Conexión espiritual. Lo oculto.

Mensaje final

Las cartas dicen que es momento de romper estructuras, hábitos, comportamientos que aprisionan, estancan y no permiten la evolución personal. Existe dificultad para dejar de aferrarse a lo que ya no aporta, puede ser con respecto a relaciones, cosas o situaciones de la vida, pero fundamentalmente tiene que ver con aspectos materiales o económicos. Mientras la persona no decida soltar mantendrá quizás lo que ha conseguido, pero no abrirá la puerta de la abundancia, seguirá en un mismo lugar. Por el contrario, un comportamiento más abierto, generoso y flexible, incluso con ella misma, le permitirá expandirse, ampliar sus oportunidades y obtener logros. Dicen las cartas que sería muy conveniente dejarse guiar por la intuición y conectar con cosas que escapen al mundo material. Tal vez entrar en contacto con aspectos de la realidad más espirituales que le aporten sabiduría, fe, esperanza y una mayor libertad para actuar y tomar nuevas decisiones que traerán grandes cambios y transformaciones.