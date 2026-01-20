Torta Rogel: la receta tradicional con mucho dulce de leche

La torta Rogel es uno de los grandes clásicos de la repostería argentina. Se destaca por sus finas capas de masa crocante, intercaladas con abundante dulce de leche y coronadas con un merengue suave y apenas dorado. Elegante y contundente a la vez, es una torta ideal para celebraciones, cumpleaños y mesas dulces especiales.

Aunque su armado lleva varios pasos, el resultado final vale cada minuto: una combinación perfecta de texturas y sabores que nunca pasa de moda.

Ingredientes

Para la masa

200 g de harina 0000

2 yemas de huevo

50 g de manteca derretida

100 ml de agua

1 pizca de sal

Para el relleno

800 g de dulce de leche repostero

Para el merengue

4 claras de huevo

200 g de azúcar

1 cucharadita de jugo de limón

Paso a paso

Preparación de la masa

Unir los ingredientes:

En un bol colocá la harina y la sal. Agregá las yemas y la manteca derretida, mezclando hasta integrar.

Incorporar el agua:

Sumá el agua de a poco mientras amasás, hasta lograr una masa lisa, suave y elástica. Si hace falta, añadí apenas un poco más de agua.

Reposo:

Cubrí la masa con un paño y dejala descansar durante 30 minutos a temperatura ambiente. Este paso facilita el estirado.

Estirar y cortar:

Dividí la masa en 8 porciones iguales. Estirá cada una con rodillo hasta formar discos bien finos de unos 20 cm de diámetro.

Hornear:

Precalentá el horno a 180 °C. Colocá los discos sobre una placa enmantecada o con papel manteca y hornealos entre 8 y 10 minutos, hasta que estén apenas dorados. Dejá enfriar por completo.

Armado de la torta

Formar las capas:

Colocá un disco de masa en una fuente y cubrilo con una capa generosa de dulce de leche. Repetí el procedimiento hasta terminar con todos los discos.

Cubrir la torta:

Al finalizar, cubrí la superficie y los bordes con una capa fina de dulce de leche para emparejar.

Preparación del merengue

Batir las claras:

Batí las claras a punto de nieve firme.

Agregar el azúcar:

Incorporá el azúcar en forma de lluvia, sin dejar de batir, hasta obtener un merengue brillante y consistente. Sumá el jugo de limón para estabilizar.

Decorar:

Cubrí la torta con el merengue usando espátula o manga pastelera, formando picos decorativos.

Dorado opcional:

Podés dorar el merengue con soplete o llevar la torta al horno fuerte por unos minutos, cuidando que no se queme.

Consejos finales

Conservación: se mantiene en heladera hasta 3 días. Conviene retirarla unos minutos antes de servir para que el dulce de leche esté más cremoso.

Sabor extra: podés aromatizar la masa con ralladura de limón o unas gotas de esencia de vainilla.

Mejor resultado: armada de un día para el otro, la torta Rogel queda aún más sabrosa.