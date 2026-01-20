cocina

Torta Rogel: la receta tradicional con mucho dulce de leche

La torta Rogel es un clásico argentino de capas crocantes, rellenas con abundante dulce de leche y coronadas con merengue.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
martes, 20 de enero de 2026 · 10:06

La torta Rogel es uno de los grandes clásicos de la repostería argentina. Se destaca por sus finas capas de masa crocante, intercaladas con abundante dulce de leche y coronadas con un merengue suave y apenas dorado. Elegante y contundente a la vez, es una torta ideal para celebraciones, cumpleaños y mesas dulces especiales.

Aunque su armado lleva varios pasos, el resultado final vale cada minuto: una combinación perfecta de texturas y sabores que nunca pasa de moda.

Ingredientes

Para la masa

  • 200 g de harina 0000
  • 2 yemas de huevo
  • 50 g de manteca derretida
  • 100 ml de agua
  • 1 pizca de sal
  • Para el relleno
  • 800 g de dulce de leche repostero
  • Para el merengue
  • 4 claras de huevo
  • 200 g de azúcar
  • 1 cucharadita de jugo de limón

Paso a paso

Preparación de la masa

Unir los ingredientes:
En un bol colocá la harina y la sal. Agregá las yemas y la manteca derretida, mezclando hasta integrar.

Incorporar el agua:
Sumá el agua de a poco mientras amasás, hasta lograr una masa lisa, suave y elástica. Si hace falta, añadí apenas un poco más de agua.

Reposo:
Cubrí la masa con un paño y dejala descansar durante 30 minutos a temperatura ambiente. Este paso facilita el estirado.

Estirar y cortar:
Dividí la masa en 8 porciones iguales. Estirá cada una con rodillo hasta formar discos bien finos de unos 20 cm de diámetro.

Hornear:
Precalentá el horno a 180 °C. Colocá los discos sobre una placa enmantecada o con papel manteca y hornealos entre 8 y 10 minutos, hasta que estén apenas dorados. Dejá enfriar por completo.

Armado de la torta

Formar las capas:
Colocá un disco de masa en una fuente y cubrilo con una capa generosa de dulce de leche. Repetí el procedimiento hasta terminar con todos los discos.

Cubrir la torta:
Al finalizar, cubrí la superficie y los bordes con una capa fina de dulce de leche para emparejar.

Preparación del merengue

Batir las claras:
Batí las claras a punto de nieve firme.

Agregar el azúcar:
Incorporá el azúcar en forma de lluvia, sin dejar de batir, hasta obtener un merengue brillante y consistente. Sumá el jugo de limón para estabilizar.

Decorar:
Cubrí la torta con el merengue usando espátula o manga pastelera, formando picos decorativos.

Dorado opcional:
Podés dorar el merengue con soplete o llevar la torta al horno fuerte por unos minutos, cuidando que no se queme.

Consejos finales

Conservación: se mantiene en heladera hasta 3 días. Conviene retirarla unos minutos antes de servir para que el dulce de leche esté más cremoso.

Sabor extra: podés aromatizar la masa con ralladura de limón o unas gotas de esencia de vainilla.

Mejor resultado: armada de un día para el otro, la torta Rogel queda aún más sabrosa.

Más de
torta Rogel cocina receta

Comentarios