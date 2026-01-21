Cómo reutilizar las cáscaras de naranja y limón en casa

La naranja y el limón son cítricos que se consumen durante todo el año. Sin embargo, sus cáscaras suelen terminar en la basura sin que sepamos que pueden reutilizarse de múltiples maneras. Estos desechos orgánicos no solo sirven para la compostera, sino que también pueden transformarse en aliados para la limpieza del hogar, el bienestar y hasta la cosmética natural.

A continuación, te contamos algunos usos poco conocidos de las cáscaras de cítricos que vale la pena aprovechar.

Las cáscaras de naranja y limón pueden utilizarse para preparar infusiones terapéuticas. Hervidas en agua limpia y endulzadas con miel, ayudan a aliviar la congestión y aportan vitamina C, ideal para los días de resfrío o malestar general.

Repelente natural de insectos

El aroma ácido de los cítricos resulta molesto para mosquitos y moscas. Colgar tiras de cáscara de limón o naranja en ventanas y puertas ayuda a mantener los insectos alejados de forma natural y sin productos químicos.

Encender el fuego del asado

Las cáscaras secas son un excelente recurso para prender el fuego. Colocadas debajo del carbón o la leña, arden rápidamente y facilitan el encendido, además de aportar un aroma agradable.

Eliminan los malos olores

Las cáscaras de cítricos también sirven para neutralizar olores desagradables:

En el calzado: colocá cáscaras dentro de las zapatillas o zapatos después de usarlos para absorber el mal olor.

En la heladera: llená una cáscara con sal y dejala en su interior para eliminar aromas persistentes.

En el microondas: colocá cáscaras en un recipiente con agua y calentá durante cinco minutos para limpiar y desodorizar.

Exfoliante natural para la piel

La ralladura de cáscara de naranja o limón puede utilizarse como exfoliante. Mezclada con una cucharadita de agua de rosas y aplicada en el rostro durante cinco minutos, ayuda a eliminar células muertas y a controlar el exceso de grasa en la piel.

Velas aromáticas caseras

Con una naranja es posible crear una vela natural. Solo hay que cortar la parte superior, retirar la pulpa sin romper la cáscara y dejar uno de los picos internos como mecha. Luego se rellena con aceite vegetal y se obtiene una vela aromática y decorativa.