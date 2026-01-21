Horóscopo de hoy, miércoles 21 de enero de 2026: claridad, decisiones y equilibrio

miércoles, 21 de enero de 2026 · 09:12

Redacción El Diario de Carlos Paz

El miércoles trae una energía más estable, ideal para tomar decisiones con calma y ordenar emociones. Es un buen día para priorizar lo importante y no postergar conversaciones necesarias.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: evitá reacciones impulsivas.

Trabajo: avances concretos.

Salud: canalizá el estrés.

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: seguridad y confianza.

Trabajo: jornada productiva.

Salud: cuidá la alimentación.

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: palabras que aclaran.

Trabajo: ideas bien recibidas.

Salud: bajá la ansiedad.

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: mayor contención emocional.

Trabajo: buen criterio para decidir.

Salud: buscá momentos de calma.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: gestos sinceros.

Trabajo: liderazgo positivo.

Salud: equilibrá esfuerzo y descanso.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad emocional.

Trabajo: orden y resultados.

Salud: cuidá la tensión corporal.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía posible si escuchás.

Trabajo: acuerdos justos.

Salud: buscá balance.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: intensidad controlada.

Trabajo: enfoque y determinación.

Salud: liberá preocupaciones.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: espontaneidad bien recibida.

Trabajo: oportunidades en puerta.

Salud: movimiento que renueva.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad que reconforta.

Trabajo: constancia firme.

Salud: no ignores el cansancio.

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesitás expresarte.

Trabajo: ideas innovadoras.

Salud: despejá la mente.

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad en equilibrio.

Trabajo: intuición acertada.

Salud: buscá serenidad.