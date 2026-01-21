Muffins de manzana y zanahoria: una merienda casera y liviana

cocina
Muffins de manzana y zanahoria: una merienda casera y livianaUna opción casera, saludable y sin azúcar añadida, ideal para la merienda o el desayuno, con la dulzura natural de la manzana y la zanahoria.
miércoles, 21 de enero de 2026 · 20:23
Los muffins caseros se convirtieron en una alternativa cada vez más elegida para quienes buscan opciones dulces sin recurrir al azúcar refinada. Esta receta de muffins de manzana y zanahoria combina ingredientes simples y naturales, aporta fibra y energía, y resulta ideal para la merienda o el desayuno. Fáciles de preparar y con una textura húmeda y suave, son perfectos para acompañar el mate o disfrutar en cualquier momento del día.
Ingredientes
- 125 gramos de harina de avena
- 1 manzana
- 1 zanahoria
- 1 huevo
- 50 ml de aceite
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Canela, a gusto (opcional)
Paso a paso
- Rallar la manzana y la zanahoria y colocarlas en un bol.
- Agregar el huevo y batir hasta integrar bien.
- Incorporar el aceite y mezclar nuevamente.
- Añadir la harina de avena, el polvo de hornear y la canela. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea.
- Verter la mezcla en moldes individuales para muffins.
- Hornear a temperatura baja durante unos 20 minutos, o hasta que estén cocidos por dentro.
Trucos para que queden perfectos
- Para una textura más húmeda y jugosa, se puede sumar una cucharada de yogur natural a la preparación.
- Si se busca un toque extra de sabor y textura, agregar nueces picadas o pasas antes de hornear.