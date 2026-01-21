Muffins de manzana y zanahoria: una merienda casera y liviana

Los muffins caseros se convirtieron en una alternativa cada vez más elegida para quienes buscan opciones dulces sin recurrir al azúcar refinada. Esta receta de muffins de manzana y zanahoria combina ingredientes simples y naturales, aporta fibra y energía, y resulta ideal para la merienda o el desayuno. Fáciles de preparar y con una textura húmeda y suave, son perfectos para acompañar el mate o disfrutar en cualquier momento del día.

Ingredientes

125 gramos de harina de avena

1 manzana

1 zanahoria

1 huevo

50 ml de aceite

1 cucharadita de polvo de hornear

Canela, a gusto (opcional)

Paso a paso

Rallar la manzana y la zanahoria y colocarlas en un bol. Agregar el huevo y batir hasta integrar bien. Incorporar el aceite y mezclar nuevamente. Añadir la harina de avena, el polvo de hornear y la canela. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea. Verter la mezcla en moldes individuales para muffins. Hornear a temperatura baja durante unos 20 minutos, o hasta que estén cocidos por dentro.

Trucos para que queden perfectos