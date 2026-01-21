Paté de hígado casero: Un clásico irresistible

El paté de hígado, también conocido como picadillo, es una deliciosa y versátil entrada o untable que se puede disfrutar de diversas maneras. Su elaboración casera es relativamente sencilla y permite aprovechar al máximo el sabor del hígado.

Ingredientes:

500 gr de hígado de pollo, cerdo, ternera, cordero o conejo (limpio y sin piel)

2 cebollas medianas (picadas)

1 diente de ajo (picado)

2 cucharadas de mantequilla, ghee o aceite de oliva

1/2 taza de vino blanco seco

1/4 taza de crema de leche (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Hierbas aromáticas frescas (opcional, como tomillo, romero o perejil)

Preparación:

Saltear el hígado: En una sartén a fuego medio, calienta la mantequilla, ghee o aceite de oliva. Agrega el hígado picado y saltéalo hasta que esté dorado por todos lados. Retira el hígado de la sartén y reserva.

Cocinar las cebollas: En la misma sartén donde cocinaste el hígado, agrega las cebollas picadas y el ajo picado. Saltea las cebollas hasta que estén transparentes y ligeramente doradas.

Desglasar la sartén: Agrega el vino blanco seco a la sartén con las cebollas y cocina hasta que el líquido se reduzca a la mitad.

Procesar el paté: En un procesador de alimentos o licuadora, coloca el hígado salteado, las cebollas cocinadas, la crema de leche (si la usas), la sal, la pimienta y las hierbas aromáticas frescas (si las usas). Procesa hasta obtener una mezcla suave y homogénea.

Ajuste de sabor: Prueba el paté y ajusta la sal, la pimienta y las hierbas aromáticas a tu gusto.

Enfriar y servir: Vierte el paté en un recipiente hermético y refrigera por al menos 2 horas para que los sabores se integren. Puedes servir el paté untado sobre pan tostado, galletas saladas o crackers, acompañado de aceitunas, pepinillos o frutas frescas.