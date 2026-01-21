Paté de hígado casero: Un clásico irresistible

cocina
Paté de hígado casero: Un clásico irresistibleUna receta clásica y fácil de preparar que permite disfrutar todo el sabor del hígado en un paté casero, ideal para untar y compartir.
El paté de hígado, también conocido como picadillo, es una deliciosa y versátil entrada o untable que se puede disfrutar de diversas maneras. Su elaboración casera es relativamente sencilla y permite aprovechar al máximo el sabor del hígado.
Ingredientes:
- 500 gr de hígado de pollo, cerdo, ternera, cordero o conejo (limpio y sin piel)
- 2 cebollas medianas (picadas)
- 1 diente de ajo (picado)
- 2 cucharadas de mantequilla, ghee o aceite de oliva
- 1/2 taza de vino blanco seco
- 1/4 taza de crema de leche (opcional)
- Sal y pimienta al gusto
- Hierbas aromáticas frescas (opcional, como tomillo, romero o perejil)
Preparación:
Saltear el hígado: En una sartén a fuego medio, calienta la mantequilla, ghee o aceite de oliva. Agrega el hígado picado y saltéalo hasta que esté dorado por todos lados. Retira el hígado de la sartén y reserva.
Cocinar las cebollas: En la misma sartén donde cocinaste el hígado, agrega las cebollas picadas y el ajo picado. Saltea las cebollas hasta que estén transparentes y ligeramente doradas.
Desglasar la sartén: Agrega el vino blanco seco a la sartén con las cebollas y cocina hasta que el líquido se reduzca a la mitad.
Procesar el paté: En un procesador de alimentos o licuadora, coloca el hígado salteado, las cebollas cocinadas, la crema de leche (si la usas), la sal, la pimienta y las hierbas aromáticas frescas (si las usas). Procesa hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
Ajuste de sabor: Prueba el paté y ajusta la sal, la pimienta y las hierbas aromáticas a tu gusto.
Enfriar y servir: Vierte el paté en un recipiente hermético y refrigera por al menos 2 horas para que los sabores se integren. Puedes servir el paté untado sobre pan tostado, galletas saladas o crackers, acompañado de aceitunas, pepinillos o frutas frescas.