Tarot del colibrí: la necesidad de buscar la sabiduría interior

Carta 1) Vehemencia: pasiones extremas. Impulsos descontrolados. Agresividad. Crueldad.

Carta 2) El argonauta: búsqueda. Sabiduría. Aventura. Revelación. Lealtad. Verdades que se descubren.

Carta 3) El eremita: aislamiento. Reflexión. Meditación. Sabiduría interior. Elevación espiritual. Madurez. Crecimiento. Armonía y paz. Conexión con Dios.

Mensaje final

Las cartas traen hoy un mensaje de gran profundidad, nos hablan de la duplicidad que existe en cada ser humano. El eterno planteo entre el bien y el mal, entre la impulsividad y el equilibrio interior, entre el amor y el odio, entre la guerra y la paz. Los dos caminos que todos tenemos para elegir en esta vida. Cuál estamos eligiendo? Permitimos que tomen el control de nuestras acciones los impulsos más primarios del ser humano: agresión, violencia, enemistad, indolencia, competencia desalmada, vicios, ambición, etc? o salimos a buscarnos a nosotros mismos en lo bueno y positivo para lo que fuimos creados? Cada quien sabrá cuál es su opción, para eso existe el libre albedrío. No obstante, las cartas hacen hincapié en buscar la sabiduria interior, a través de la reflexión, la meditación, la conexión con Dios, porque ese trabajo traerá la madurez, el crecimiento, la armonía y la paz. Si nos dominan las pasiones es mentira que somos dueños de nosotros mismos, más bien somos esclavos de nuestros impulsos. El verdadero poder no está en ellas, sino en conocer la profundidad de nuestra alma y conectar con la parte más elevada de nosotros mismos que es la que nos permitirá ser los verdaderos dueños de nuestra vida y conectar con Dios que se manifiesta siempre a través del amor, la paz y la armonía con la persona que somos, con los demás y con el mundo que nos rodea. Un llamado a la reflexión en un mundo que en el día a día nos muestra que se están perdiendo todos esos valores que nos humanizan, porque cada vez que conectamos con ellos somos seres más elevados, más pensantes, y más capaces de construir un mundo mejor para todos y todas.