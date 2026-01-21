Tarta de humita: fácil, cremosa y llena de sabor

cocina
Tarta de humita: fácil, cremosa y llena de saborLa tarta de humita combina maíz, queso y cebolla en una preparación clásica, sabrosa y fácil de hacer en casa.
La tarta de humita es uno de los grandes clásicos de la cocina latinoamericana y una opción infaltable en almuerzos familiares, reuniones especiales o celebraciones. Su relleno cremoso a base de maíz, queso y cebolla combina sabores tradicionales y reconfortantes que nunca pasan de moda.
Además de ser deliciosa, esta preparación es sencilla y rendidora, perfecta tanto para el día a día como para una mesa especial. A continuación, te compartimos una receta práctica y sabrosa para prepararla en casa.
Ingredientes
- 2 tazas de choclo desgranado
- 1 cebolla picada
- 1 taza de queso rallado
- 4 huevos
- 1 taza de leche
- 1 taza de harina
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Sal y pimienta a gusto
- Hojas de albahaca fresca para decorar
Preparación
- Precalentar el horno a 180 °C.
- En una sartén con un chorrito de aceite, saltear la cebolla picada hasta que esté transparente.
- Agregar el choclo desgranado y cocinar durante unos minutos, removiendo para integrar bien los sabores. Retirar del fuego y reservar.
- En un bol, batir los huevos y sumar la leche, el queso rallado, la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta. Mezclar hasta lograr una preparación homogénea.
- Incorporar el salteado de choclo y cebolla a la mezcla y unir bien todos los ingredientes.
- Volcar la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado.
- Llevar al horno durante 40 minutos aproximadamente, o hasta que la superficie esté dorada y el relleno firme.
- Retirar, dejar entibiar, desmoldar y decorar con hojas de albahaca fresca antes de servir.
Esta tarta de humita casera es ideal para acompañar con una ensalada fresca o disfrutar sola, tibia o fría. Con una textura suave y un sabor irresistible, es una receta que siempre sorprende y conquista a todos.