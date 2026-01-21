cocina

Tarta de humita: fácil, cremosa y llena de sabor

La tarta de humita combina maíz, queso y cebolla en una preparación clásica, sabrosa y fácil de hacer en casa.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
miércoles, 21 de enero de 2026 · 11:41

La tarta de humita es uno de los grandes clásicos de la cocina latinoamericana y una opción infaltable en almuerzos familiares, reuniones especiales o celebraciones. Su relleno cremoso a base de maíz, queso y cebolla combina sabores tradicionales y reconfortantes que nunca pasan de moda.

Además de ser deliciosa, esta preparación es sencilla y rendidora, perfecta tanto para el día a día como para una mesa especial. A continuación, te compartimos una receta práctica y sabrosa para prepararla en casa.

Ingredientes

  • 2 tazas de choclo desgranado
  • 1 cebolla picada
  • 1 taza de queso rallado
  • 4 huevos
  • 1 taza de leche
  • 1 taza de harina
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Sal y pimienta a gusto
  • Hojas de albahaca fresca para decorar

Preparación

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. En una sartén con un chorrito de aceite, saltear la cebolla picada hasta que esté transparente.
  3. Agregar el choclo desgranado y cocinar durante unos minutos, removiendo para integrar bien los sabores. Retirar del fuego y reservar.
  4. En un bol, batir los huevos y sumar la leche, el queso rallado, la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta. Mezclar hasta lograr una preparación homogénea.
  5. Incorporar el salteado de choclo y cebolla a la mezcla y unir bien todos los ingredientes.
  6. Volcar la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado.
  7. Llevar al horno durante 40 minutos aproximadamente, o hasta que la superficie esté dorada y el relleno firme.
  8. Retirar, dejar entibiar, desmoldar y decorar con hojas de albahaca fresca antes de servir.

Esta tarta de humita casera es ideal para acompañar con una ensalada fresca o disfrutar sola, tibia o fría. Con una textura suave y un sabor irresistible, es una receta que siempre sorprende y conquista a todos.

Más de
tarta de humita cocina receta

Comentarios