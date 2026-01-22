Calzone casero: la receta italiana que reúne todo el sabor de la pizza

El calzone es un plato tradicional de la cocina italiana que ofrece una forma distinta de disfrutar los sabores clásicos de la pizza. Se trata de una masa doblada y rellena, similar a un gran empanado, que permite múltiples combinaciones según gustos y preferencias. Ideal para una comida casera, práctica y contundente.

Ingredientes

Noticias Relacionadas Tres deliciosas recetas caseras para hacer con lomo

Para la masa

500 g de harina 000

10 g de sal

10 g de azúcar

1 sobre de levadura seca (7 g)

300 ml de agua tibia

30 ml de aceite de oliva

Para el relleno

150 g de salsa de tomate

200 g de mozzarella rallada

100 g de jamón cocido

50 g de aceitunas negras

Orégano a gusto

1 huevo (para pincelar)

Paso a paso

1. Preparar la masa

En un bowl amplio, colocar la harina, la sal y el azúcar. Disolver la levadura en el agua tibia y dejar reposar unos 5 minutos hasta que espume. Incorporar la levadura activada y el aceite de oliva a los ingredientes secos. Amasar durante unos 10 minutos, hasta lograr una masa lisa y elástica. Tapar con un paño y dejar levar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su volumen.

2. Preparar el relleno

Mientras la masa reposa, mezclar la salsa de tomate con el orégano. Cortar el jamón en trozos pequeños, picar las aceitunas y reservar la mozzarella rallada.

3. Armar los calzones

Dividir la masa en porciones iguales y estirar cada una en forma circular, de unos 25 centímetros de diámetro. Colocar el relleno en una mitad del círculo, cuidando de no sobrecargar. Doblar la masa formando una media luna y sellar bien los bordes presionando con un tenedor.

4. Cocción

Precalentar el horno a 200 °C. Disponer los calzones en una placa cubierta con papel vegetal, pincelar la superficie con huevo batido y llevar al horno durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados y crujientes.

Consejos útiles

Variar el relleno: se pueden preparar versiones con espinaca y ricota, champiñones y queso azul, o pollo con vegetales.

se pueden preparar versiones con espinaca y ricota, champiñones y queso azul, o pollo con vegetales. Para acompañar: quedan ideales con salsa de tomate extra o pesto.

quedan ideales con salsa de tomate extra o pesto. Freezar: los calzones pueden congelarse antes de la cocción; solo es importante sellarlos bien.

Una receta simple y versátil, perfecta para adaptar a cualquier ocasión.