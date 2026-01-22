El secreto del buen locro: ingredientes simples y mucha paciencia

El locro es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía argentina y un verdadero símbolo de identidad cultural. Se trata de un guiso espeso, nutritivo y lleno de sabor, que tiene sus raíces en la cocina andina precolombina y que, con el paso del tiempo, fue adaptándose a los ingredientes y costumbres locales.

Su consumo está profundamente ligado a las fechas patrias, especialmente el 25 de mayo y el 9 de julio, cuando se convierte en el protagonista de reuniones familiares, peñas y celebraciones populares. Preparar locro no es solo cocinar: es compartir, esperar y disfrutar de un plato que mejora con el tiempo y concentra historia en cada cucharada.

Ingredientes del locro tradicional (para 8 porciones)

Base del locro

500 g de maíz blanco partido

300 g de porotos blancos

1 kg de zapallo anco o calabaza

500 g de carne de falda

300 g de panceta salada

2 chorizos colorados

2 chorizos criollos

200 g de mondongo (opcional)

1 litro de caldo de carne o de vegetales

Para la salsa roja

4 cucharadas de aceite

1 cebolla grande picada

1 pimiento rojo picado

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de ají molido

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso: cómo preparar un locro bien criollo

1. Remojo del maíz y los porotos

La noche anterior a la preparación, coloca el maíz blanco partido y los porotos en recipientes separados con abundante agua. Déjalos en remojo durante al menos 12 horas, lo que ayudará a ablandarlos y a lograr una cocción pareja.

Antes de comenzar a cocinar, escurre y enjuaga bien ambos ingredientes.

2. Cocción del locro

En una olla grande y de fondo grueso, incorpora el maíz, los porotos y el zapallo cortado en cubos pequeños. Cubre con el caldo y lleva a fuego bajo.

Agrega la carne de falda cortada en trozos, la panceta en tiras y los chorizos cortados en rodajas. Si decides usar mondongo, incorpóralo en este momento.

Cocina a fuego lento durante 2 a 3 horas, removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue. A medida que avanza la cocción, el zapallo se irá deshaciendo, aportando la textura cremosa y espesa característica del locro.

3. Preparar la salsa roja

Mientras el locro se cocina, prepara la clásica salsa que lo acompaña. En una sartén, calienta el aceite y rehoga la cebolla, el pimiento y el ajo hasta que estén bien tiernos.

Agrega el pimentón dulce, el ají molido, la sal y la pimienta. Mezcla rápidamente para que el pimentón no se queme y cocina unos minutos más. Reserva la salsa hasta el momento de servir.

4. Ajustar el sabor y servir

Cuando el locro esté espeso y todos los ingredientes bien cocidos, prueba y ajusta la sal si es necesario.

Sirve bien caliente en platos hondos y acompaña con una cucharada de salsa roja por encima, para que cada comensal pueda regular el picante a gusto.

Consejos para un locro perfecto

El zapallo: elegir uno bien maduro es clave para lograr una textura cremosa sin necesidad de espesantes.

Tiempo y paciencia: el locro no se apura. Cuanto más lento se cocine, mejor se integrarán los sabores.

Rinde y mejora: es ideal para preparar en grandes cantidades, ya que al recalentarse suele estar aún más sabroso. También se puede congelar en porciones.

Más picante: si te gusta intenso, puedes sumar ají picante o cayena a la salsa roja.