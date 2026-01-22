Horóscopo de hoy, jueves 22 de enero de 2026: enfoque, diálogo y avances

jueves, 22 de enero de 2026 · 00:00

Redacción El Diario de Carlos Paz

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: mejor escuchando que imponiendo.

Trabajo: iniciativas bien encaminadas.

Salud: dosificá tu energía.

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: gestos simples fortalecen la relación.

Trabajo: estabilidad y constancia.

Salud: evitá excesos.

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: conversaciones necesarias.

Trabajo: creatividad en alza.

Salud: descansá mejor.

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: sensibilidad compartida.

Trabajo: avances si confiás en vos.

Salud: cuidá tu bienestar emocional.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: demostraciones sinceras.

Trabajo: reconocimiento merecido.

Salud: bajá el ritmo.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad y orden emocional.

Trabajo: jornada productiva.

Salud: estirá el cuerpo.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: equilibrio a través del diálogo.

Trabajo: acuerdos favorables.

Salud: buscá armonía.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: intensidad bien canalizada.

Trabajo: decisiones firmes.

Salud: liberá tensiones.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: optimismo compartido.

Trabajo: nuevas oportunidades.

Salud: actividad al aire libre.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad emocional.

Trabajo: avances sólidos.

Salud: respetá tus tiempos.

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesitás expresarte con honestidad.

Trabajo: ideas originales.

Salud: despejá la mente.

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: empatía y contención.

Trabajo: intuición acertada.

Salud: buscá momentos de calma.