Los cuidados que necesita un pino limón en el verano

El pino limón (Cupressus macrocarpa 'Goldcrest') es un verdadero favorito en patios y balcones. Su su color verde lima brillante y, sobre todo, su inconfundible aroma cítrico al rozar sus hojas, lo convierten en una opción popular para jardineros de todos los niveles. Sin embargo, con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, esta conífera ornamental requiere una atención especial para mantener su vitalidad y evitar que se seque o pierda su característico color.

Aunque resistente, el pino limón no tolera los excesos del calor y la sequía.

Aquí te presentamos una guía completa para que tu pino limón prospere durante los meses más cálidos.

El riego es, sin duda, el cuidado más crítico para el pino limón en verano. Aumentá la frecuencia de riego considerablemente. En pleno verano, y especialmente si está en maceta, es probable que necesite riego diario o incluso dos veces al día en días de ola de calor. Asegurate de que el agua llegue hasta el fondo de la maceta o la profundidad de sus raíces si está en tierra. El sustrato debe permanecer húmedo, pero nunca encharcado. Regá a primera hora de la mañana o al atardecer para evitar la rápida evaporación y que el agua caliente las raíces.

Aunque le gusta el sol, el sol abrasador del mediodía en verano puede ser perjudicial. Si tu pino limón está en maceta, considerá moverlo a un lugar donde reciba sol por la mañana y sombra parcial durante las horas más intensas del mediodía y la tarde. Si está en tierra y no podés moverlo, podés colocar una malla de sombreo temporal durante las horas pico de calor para mitigar el sol.

El pino limón aprecia cierta humedad ambiental, algo que escasea en muchos climas secos durante el verano. Pulverizá sus hojas con agua no clorada a primera o última hora del día. Esto no sustituye el riego, pero ayuda a refrescar el follaje y aumentar la humedad alrededor del árbol. Colocá la maceta sobre un plato con guijarros y agua (sin que la base de la maceta toque el agua) para crear un microclima húmedo alrededor de la planta.

El crecimiento activo y el estrés del calor requieren nutrientes. Aplicá un fertilizante líquido balanceado cada 15 a 20 días, pero a mitad de la dosis recomendada por el fabricante. Evitá fertilizantes de liberación lenta que puedan quemar las raíces con el calor. Una capa delgada de compost en la base puede aportar nutrientes de forma gradual.

Si bien no es el momento para podas drásticas, retirará cualquier rama seca o amarillenta para que la energía de la planta se concentre en el crecimiento sano. El estrés hídrico puede hacerlos más susceptibles a la araña roja o cochinillas. Revisá el envés de las hojas regularmente y actuá rápidamente con insecticidas orgánicos si detectás alguna plaga.

Señales de alerta y qué hacer

Color Amarillo o Marrón: Exceso de sol, falta de agua o nutrientes.

Hojas secas y quebradizas: Definitivamente, necesita más agua.

Decaimiento general: La planta está estresada.