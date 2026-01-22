Sedum morganianum: una bella suculenta colgante que llena de vida tu casa

La planta Sedum morganianum, cariñosamente apodada "Cola de Burro", es una suculenta de fascinante belleza y singularidad. Originaria de México, esta planta ha cautivado a amantes de la jardinería en todo el mundo gracias a sus características únicas y su fácil cuidado.

Con sus largos tallos colgantes, hojas suculentas y atractivas flores, el Sedum morganianum se ha ganado un lugar especial en la decoración de interiores y jardines. Ya sea que seas un jardinero experimentado o estés comenzando en el mundo de las plantas, esta suculenta es una elección encantadora que te sorprenderá con su encanto y versatilidad.

La Sedum morganianum es una opción popular para aquellos que buscan una alternativa única y llamativa para decorar espacios interiores o exteriores.

Descripción general de esta planta:

Aspecto: El Sedum morganianum es una planta suculenta que se caracteriza por sus largos tallos colgantes. Los tallos son delgados y carnosos, de color verde claro a azul verdoso. Crecen desde el centro de la planta y caen hacia abajo, dándole su apariencia característica de "cola de burro". Los tallos pueden crecer bastante largos, a veces superando el metro de longitud.

Hojas: A lo largo de los tallos, esta planta produce pequeñas hojas cilíndricas o lanceoladas que están dispuestas de manera opuesta. Las hojas son de color verde claro y pueden tener una apariencia ligeramente arrugada. Son suculentas y almacenan agua para ayudar a la planta a sobrevivir en condiciones de sequía.

Flores: En primavera o principios del verano, el Sedum morganianum puede producir pequeñas flores en forma de estrella en los extremos de los tallos. Las flores suelen ser de color rosa o rojo claro, pero también pueden ser blancas. Las flores a menudo atraen a los polinizadores, como las abejas.

Cuidado: Esta planta es relativamente fácil de cuidar. Prefiere la luz brillante indirecta y tolera algunas horas de sol directo, pero no demasiado. Debes permitir que el sustrato se seque entre riegos, ya que el exceso de agua puede pudrir las raíces. En invierno, reduce los riegos, ya que la planta entra en un período de descanso. El Sedum morganianum es resistente a la sequía y se adapta bien a condiciones de interior.

Propagación: Puedes propagar el Sedum morganianum a partir de esquejes de tallos. Simplemente corta un segmento de tallo y déjalo secar durante unos días antes de plantarlo en tierra o sustrato para suculentas.

El Sedum morganianum, también conocido como "Cola de Burro", es una planta suculenta que se adapta bien tanto a ambientes de interior como de exterior, pero en la mayoría de los casos se cultiva en interiores.

Interior: Esta planta suele ser cultivada como planta de interior en muchas regiones, especialmente en áreas donde el clima exterior es frío o inestable. Prefiere luz brillante indirecta y puede crecer felizmente en ventanas soleadas o en interiores con luz adecuada. Es importante evitar la exposición directa a la luz solar intensa durante las horas más calurosas del día, ya que esto podría causar daño a las hojas.

Exterior: En climas cálidos y templados, el Sedum morganianum también puede crecer en exteriores. Es importante ubicarlo en un lugar con sombra parcial en áreas con veranos extremadamente calurosos, ya que las altas temperaturas y la luz solar intensa pueden dañar la planta. Además, debe estar protegido de las heladas en invierno, ya que no tolera temperaturas bajo cero.

Cómo cuidar Sedum morganianum en macetas

En este punto, vamos a dar a conocer cuáles son los principales puntos para cuidar nuestra planta colgante Sedum morganianum en nuestra terraza, balcón o porche. Sin embargo, si tienes la suerte de reunir condiciones térmicas agradables durante casi todo el año, también la puedes trasplantar a suelo.

Dónde ubicar la planta cola de burro

Como la mayoría de especies suculentas, agradecen las temperaturas superiores a 18 ºC y buenas condiciones de luz. En cuanto a esto último, es preferible en pleno verano ubicar nuestro Sedum morganianum en semi sombra, ya que el exceso de exposición solar termina apagando el verdor original de la planta y puede producir quemaduras.

En invierno, es recomendable ubicarla en un entorno protegido, introduciéndola en el interior de casa si las temperaturas bajan de 10 ºC, aunque podría soportar un poco más de frío, pero nunca exposiciones gélidas por debajo de 0 ºC.

Mejor sustrato o tipo de tierra

Como especie de la familia Crasulaceae, necesita el mejor sustrato drenante posible, por lo que debemos olvidarnos de utilizar únicamente formatos universales de turba. Hay que incorporar mezclas de arena gruesa, vermiculita o perlita, formas muy drenantes, para conseguir evitar la clásica pudrición de raíces propia de esta planta.

Si no quieres complicarte en exceso, cuenta con que existe sustratos especialmente diseñados para plantas suculentas, aunque realmente no es muy difícil prepararlo por nuestra propia cuenta:

50% sustrato universal

25% arena gruesa

25% vermiculita o perlita

Si hablamos de cultivar nuestra planta cola de burro en suelo definitivo, prefiere entornos ligeramente ácidos (pH 5-6,5) y con muy buen drenaje (textura prácticamente arenosa). Si se cultiva en jardín de rocalla, conviene que esté ubicado a cierta altura para permitir que sus tallos largos caigan por el muro o pared.

Cómo regar Sedum morganianum

Uno de los mayores fracasos en el cultivo de plantas suculentas como Sedum morganianum es el exceso de agua. Prácticamente se cumple la regla de de aplicar agua solo en el 50% de lo que pensamos.

Esta planta ornamental es muy resistente a la sequía, regando únicamente solo cuando el sustrato esté completamente seco, ya que es su medio natural de supervivencia. Este género de plantas tiene la habilidad genética de almacenar mucha agua en sus tallos, por lo que consigue una magnífica supervivencia en climas extremos.

Una tabla de riego aproximada puede ser la siguiente:

Riego en primavera y verano: regar 1 o 2 veces cada 7 días, 1/5 parte del volumen de la maceta y siempre con el sustrato perfectamente seco.

Riego en otoño e invierno: regar 1 vez cada 15 días, 1/5 parte del volumen de la maceta.

Más importante que la frecuencia de aplicación de agua es la cantidad, ya que su sistema radicular no está preparado para desarrollarse en condiciones de baja oxigenación ni encharcado. Por lo tanto, controla muy bien la cantidad de agua aplicada, no tanto la frecuencia de aplicación.

Aplicación de fertilizantes

Es recomendable, a inicios de primavera y justo antes de la floración, recuperar las reservas nutricionales de la planta con el aporte de fertilizantes. Para este tipo de plantas, se suele recomendar fertilizantes líquidos, muy cómodos de aplicar junto con el agua de riego.

Sedum morganianum consume bastante nitrógeno para desarrollar tallos más largos y producir un color verde gracias a la clorofila, por lo que una relación de nutrientes recomendada es un NPK 3-1-2. El fósforo es importante para mantener un sistema radicular fuerte y aplicar potasio es una excelente estrategia para mantener la hidratación de la planta.

Trasplante y poda

Si la cultivamos en macetas colgantes, realizaremos el trasplante de Sedum morganianum cuando veamos las raíces asomar por los agujeros de la base o bien no haya superficie vegetal por cubrir en los bordes de la maceta.

Esta operación la podemos llevar a cabo antes de la brotación, al final de invierno o inicios de primavera.

Para regular su crecimiento y evitar tallos excesivamente largos, podemos eliminarlos mediante poda, a inicios de primavera, donde también necesitará una limpieza general de tallos secos, flores secas, etc.

Control de plagas y enfermedades

Las especies suculentas son bastante sensibles a la cochinilla algodonosa, que suele ubicarse en los tallos principales, absorber la savia de la planta y debilitarla lentamente. Son especies inmóviles y de color blanco, por lo que su fácil contraste con el verde de la planta te llevará a identificarlas rápidamente.

Si tienes pocas plantas, esta plaga se puede eliminar fácilmente con un trapo humedecido, aunque si quieres hacerlo por pulverización, puedes aplicar jabón potásico a 5 ml/L sobre ellas, repitiendo cada 3/5 días hasta acabar con la plaga.

El exceso de agua favorece el desarrollo de hongos que viven en condiciones de bajo oxígeno, como Phytophthora, una especie que afecta a la raíz y cuello de la planta y que tiene difícil solución, aplicando diferentes formas de cobre como preventivo.