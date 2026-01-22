Tarot del colibrí: los sueños comienzan a tomar forma

Carta 1) El mago: nuevos comienzos. Ilusión. Poder de manifestación. Tener todas las herramientas para lograr los objetivos.

Carta 2) Seis de espadas: desplazarse hacia un lugar mejor. Dejar el pasado atrás. Ir en búsqueda de nuevos horizontes.

Carta 3) Nueve de copas: disfrute. Abundancia. Bienestar. Estabilidad. Afectos.

Mensaje final

La persona empieza algo nuevo en su vida: trabajo, estudio, proyecto, sociedad, pareja, etc. Hay mucha ilusión, fantasía y todas las capacidades y habilidades necesarias para alcanzar las metas que se proponga. El mago si bien tiene los pies en la tierra, conecta con el mundo espiritual también, por eso siempre tiene protección y guía divina. Este alguien ha tomado la decisión de salir en búsqueda de sus sueños y se arriesga por alcanzarlos porque confía en sí mismo y además no cree en imposibles. Ya está en el camino, no está solo, lleva la compañía de su familia y dicen las cartas con el nueve de copas al final, que logrará todo lo que se proponga. En un futuro no muy lejano podrá tener estabilidad, logros, abundancia, afectos sinceros y alegría plena para su vida y la de los suyos. Qué buen mensaje para quienes resuenen con él!!