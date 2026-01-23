Cómo hacer bagna cauda: el clásico de ajo y anchoas paso a paso

La bagna cauda es uno de los platos más emblemáticos de la cocina italiana y un verdadero ritual gastronómico. Esta salsa caliente, intensa y reconfortante, tiene como protagonistas al ajo y a las anchoas, dos ingredientes simples que, combinados a fuego lento, logran un sabor profundo y característico. Originaria de la región de Piamonte, al norte de Italia, la bagna cauda se disfruta tradicionalmente en reuniones familiares o con amigos, especialmente en épocas frías, como excusa perfecta para compartir.

Ingredientes

1 cabeza de ajo

12 filetes de anchoas en aceite

1 taza de aceite de oliva virgen extra

1/2 taza de manteca

Verduras crudas variadas y pan para acompañar

Utensilios necesarios

Olla pequeña o cazuela

Mortero y maja o procesador de alimentos

Cuchara de madera

Preparación paso a paso

Paso 1: Preparar el ajo

Pelar los dientes de ajo y cortarlos en láminas bien finas. Para quienes prefieren un sabor más suave y menos invasivo, se recomienda hervirlos previamente durante 2 o 3 minutos en agua, escurrirlos y luego picarlos. Este paso ayuda a reducir la intensidad del ajo sin perder su aroma característico.

Paso 2: Deshacer las anchoas

Escurrir las anchoas y colocarlas en una olla pequeña a fuego bajo. Añadir un chorrito de aceite de oliva y remover suavemente hasta que las anchoas se deshagan por completo y se integren al aceite, formando una base cremosa y homogénea.

Paso 3: Incorporar el ajo y la manteca

Agregar el ajo picado y la manteca a la olla. Cocinar a fuego muy bajo, revolviendo constantemente, hasta que la manteca se derrita y el ajo quede tierno y fragante. Es fundamental evitar que el ajo se dore para que no aporte un sabor amargo.

Paso 4: Añadir el aceite de oliva

Incorporar el resto del aceite de oliva de manera gradual, siempre a fuego mínimo. La salsa no debe hervir en ningún momento: el calor suave permite que los sabores se integren lentamente y que la textura final sea sedosa.

Paso 5: Servir la bagna cauda

Cuando la salsa esté bien ligada, brillante y con una consistencia uniforme, estará lista para servir. Tradicionalmente se presenta caliente en un recipiente especial llamado fujot, que se mantiene tibio sobre una llama suave. Se acompaña con verduras crudas como apio, zanahoria, coliflor, brócoli, rabanitos o endivias, y también con trozos de pan para sumergir en la salsa.

Consejos y variantes