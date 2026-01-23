Ensalada caprese: el clásico fresco que nunca falla en verano

viernes, 23 de enero de 2026 · 19:25

Redacción El Diario de Carlos Paz

Cuando el calor aprieta y la cocina se vuelve un desafío, hay recetas que resuelven sin vueltas. La ensalada caprese es una de ellas: simple, fresca y con ingredientes fáciles de conseguir, se impone como una opción liviana para almuerzos, cenas o como acompañamiento.

De origen italiano, este plato combina tomate, mozzarella y albahaca, tres elementos que logran equilibrio, frescura y sabor. No requiere cocción, se prepara en minutos y admite variantes según el gusto de cada uno.

Ingredientes (para 2 o 3 personas)

Tomates maduros, firmes y jugosos

Mozzarella fresca

Hojas de albahaca fresca

Aceite de oliva extra virgen

Sal

Pimienta (opcional)





Preparación

Lavar bien los tomates y cortarlos en rodajas medianas.

Cortar la mozzarella en rodajas similares en tamaño al tomate.

Disponer los ingredientes intercalados en una fuente o plato amplio.

Agregar las hojas de albahaca enteras o apenas trozadas con la mano.

Condimentar con aceite de oliva, una pizca de sal y, si se desea, pimienta.

Servir de inmediato para conservar toda la frescura de los ingredientes.





Claves para que salga perfecta

Usar tomates bien maduros, pero no pasados.

Elegir mozzarella fresca, no rallada ni de baja humedad.

No excederse con el aceite: realza el sabor, no debe taparlo.

Agregar la sal justo antes de servir para evitar que el tomate largue agua.





Variantes para salir de lo clásico

Sumar aceitunas negras o alcaparras.

Reemplazar la mozzarella por burrata para una versión más cremosa.

Incorporar rúcula u hojas verdes para hacerla más abundante.

Agregar un toque de aceto balsámico, siempre con moderación.



Fresca, rápida y sin complicaciones, la ensalada caprese confirma por qué es un clásico del verano: pocos ingredientes, cero horno y una combinación que nunca falla.