Horóscopo de hoy, viernes 23 de enero de 2026: cierre de semana y balance personal

viernes, 23 de enero de 2026 · 09:28

Redacción El Diario de Carlos Paz

El viernes invita a bajar un cambio, evaluar lo vivido en la semana y tomar decisiones que aporten mayor equilibrio. Es un buen día para cerrar asuntos pendientes y dedicar tiempo a lo que te hace bien.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: evitá discusiones innecesarias.

Trabajo: cerrás la semana con avances.

Salud: descargá tensiones.

Noticias Relacionadas Los signos del zodiaco que se caractetizan por ser audaces

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: seguridad emocional.

Trabajo: estabilidad y orden.

Salud: cuidá la alimentación.

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: claridad en los sentimientos.

Trabajo: ideas bien encaminadas.

Salud: buscá descanso.

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: contención y cercanía.

Trabajo: buen momento para evaluar resultados.

Salud: necesitás tranquilidad.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: protagonismo bien recibido.

Trabajo: reconocimiento por tu esfuerzo.

Salud: dosificá la energía.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: orden emocional.

Trabajo: cierre productivo.

Salud: aflojá tensiones físicas.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía posible.

Trabajo: acuerdos favorables.

Salud: equilibrio interno.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas, pero claras.

Trabajo: decisiones acertadas.

Salud: buscá desconectar.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: entusiasmo compartido.

Trabajo: nuevos planes en mente.

Salud: movimiento que renueva.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad reconfortante.

Trabajo: balance positivo.

Salud: respetá tus tiempos de descanso.

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesidad de libertad emocional.

Trabajo: creatividad en alza.

Salud: relajá la mente.

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad bien acompañada.

Trabajo: intuición firme.

Salud: buscá serenidad.