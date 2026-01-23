astrologia
Horóscopo de hoy, viernes 23 de enero de 2026: cierre de semana y balance personal
El viernes invita a bajar un cambio, evaluar lo vivido en la semana y tomar decisiones que aporten mayor equilibrio. Es un buen día para cerrar asuntos pendientes y dedicar tiempo a lo que te hace bien.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: evitá discusiones innecesarias.
Trabajo: cerrás la semana con avances.
Salud: descargá tensiones.
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: seguridad emocional.
Trabajo: estabilidad y orden.
Salud: cuidá la alimentación.
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: claridad en los sentimientos.
Trabajo: ideas bien encaminadas.
Salud: buscá descanso.
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: contención y cercanía.
Trabajo: buen momento para evaluar resultados.
Salud: necesitás tranquilidad.
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: protagonismo bien recibido.
Trabajo: reconocimiento por tu esfuerzo.
Salud: dosificá la energía.
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: orden emocional.
Trabajo: cierre productivo.
Salud: aflojá tensiones físicas.
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía posible.
Trabajo: acuerdos favorables.
Salud: equilibrio interno.
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones intensas, pero claras.
Trabajo: decisiones acertadas.
Salud: buscá desconectar.
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: entusiasmo compartido.
Trabajo: nuevos planes en mente.
Salud: movimiento que renueva.
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad reconfortante.
Trabajo: balance positivo.
Salud: respetá tus tiempos de descanso.
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesidad de libertad emocional.
Trabajo: creatividad en alza.
Salud: relajá la mente.
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad bien acompañada.
Trabajo: intuición firme.
Salud: buscá serenidad.