Pizzetas congeladas listas para comer, una solución práctica y rendidora

Las pizzetas congeladas listas para comer se transformaron en una opción habitual para resolver comidas rápidas sin complicaciones. Su principal ventaja es la comodidad: permiten tener siempre a mano una base de pizza que, en pocos minutos, se convierte en una comida completa, adaptable a todos los gustos.

Pensadas tanto para el consumo hogareño como para kioscos, bares, cantinas o eventos informales, las pizzetas combinan buena conservación, rendimiento y facilidad de preparación, sin necesidad de conocimientos gastronómicos avanzados.

Además, su formato individual facilita el control de porciones y evita desperdicios, algo clave en contextos donde el tiempo y el presupuesto son factores decisivos.

Receta base de pizzetas congeladas

A continuación, una receta simple para elaborar pizzetas caseras, congelarlas y tenerlas listas para usar en cualquier momento.

Ingredientes (rinde 10 pizzetas chicas)

500 g de harina 000

10 g de sal

10 g de azúcar

25 g de levadura fresca (o 8 g de levadura seca)

30 ml de aceite

250 ml de agua tibia

Salsa de tomate, cantidad necesaria

Preparación

En un recipiente, disolver la levadura con el azúcar y parte del agua tibia. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.

En un bol grande, colocar la harina y la sal, mezclar y hacer un hueco en el centro.

Agregar la levadura activada, el aceite y el resto del agua.

Amasar hasta lograr una masa suave y elástica.

Dejar descansar tapada durante 40 minutos, hasta que duplique su volumen.

Dividir la masa en bollos de 80 a 100 g, estirar en forma de discos y colocar en placas apenas aceitada.

Prehornear a horno medio (180 °C) durante 5 a 7 minutos, solo hasta que la masa tome cuerpo sin dorarse.

Retirar, dejar enfriar y untar con salsa de tomate.

Congelado y conservación

Una vez frías, apilar separando con film o papel manteca.

Guardar en bolsas o recipientes herméticos.

Conservar en freezer hasta 3 meses, manteniendo textura y sabor.

Cómo usarlas

Retirar del freezer y agregar muzzarella y toppings a gusto.

Hornear directamente sin descongelar durante 8 a 10 minutos.

También pueden calentarse en sartén tapada a fuego bajo.