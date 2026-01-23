Pizzetas congeladas listas para comer, una solución práctica y rendidora

Opciones rápidas para todos los días
Pizzetas congeladas listas para comer, una solución práctica y rendidoraFáciles de preparar, versátiles y cada vez más elegidas, se consolidan como una alternativa accesible para hogares, comercios y eventos informales
Las pizzetas congeladas listas para comer se transformaron en una opción habitual para resolver comidas rápidas sin complicaciones. Su principal ventaja es la comodidad: permiten tener siempre a mano una base de pizza que, en pocos minutos, se convierte en una comida completa, adaptable a todos los gustos.
Pensadas tanto para el consumo hogareño como para kioscos, bares, cantinas o eventos informales, las pizzetas combinan buena conservación, rendimiento y facilidad de preparación, sin necesidad de conocimientos gastronómicos avanzados.
Además, su formato individual facilita el control de porciones y evita desperdicios, algo clave en contextos donde el tiempo y el presupuesto son factores decisivos.
Receta base de pizzetas congeladas
A continuación, una receta simple para elaborar pizzetas caseras, congelarlas y tenerlas listas para usar en cualquier momento.
Ingredientes (rinde 10 pizzetas chicas)
500 g de harina 000
10 g de sal
10 g de azúcar
25 g de levadura fresca (o 8 g de levadura seca)
30 ml de aceite
250 ml de agua tibia
Salsa de tomate, cantidad necesaria
Preparación
En un recipiente, disolver la levadura con el azúcar y parte del agua tibia. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
En un bol grande, colocar la harina y la sal, mezclar y hacer un hueco en el centro.
Agregar la levadura activada, el aceite y el resto del agua.
Amasar hasta lograr una masa suave y elástica.
Dejar descansar tapada durante 40 minutos, hasta que duplique su volumen.
Dividir la masa en bollos de 80 a 100 g, estirar en forma de discos y colocar en placas apenas aceitada.
Prehornear a horno medio (180 °C) durante 5 a 7 minutos, solo hasta que la masa tome cuerpo sin dorarse.
Retirar, dejar enfriar y untar con salsa de tomate.
Congelado y conservación
Una vez frías, apilar separando con film o papel manteca.
Guardar en bolsas o recipientes herméticos.
Conservar en freezer hasta 3 meses, manteniendo textura y sabor.
Cómo usarlas
Retirar del freezer y agregar muzzarella y toppings a gusto.
Hornear directamente sin descongelar durante 8 a 10 minutos.
También pueden calentarse en sartén tapada a fuego bajo.