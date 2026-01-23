Tarot del colibrí: es momento de ser resiliente
Carta 1) Seis de copas: nostalgia. Pasado. Pureza. Afectos sinceros.
Carta 2) Seis de oros: caridad. Dar y recibir. Equilibrio y reciprocidad o desequilibrio y falta de reciprocidad.
Carta 3) Cinco de oros: carencia. Abandono. Pobreza.
Mensaje final:
Alguien extraña lo que tenía en el pasado. Fundamentalmente cariño verdadero y puro. Inocencia. Contención. Protección. Tal vez había un ida y vuelta equilibrado en el dar y recibir, en lo material, pero también en los afectos. La persona amaba y se sentía amada y cuidada por otro/ otros. Tiene nostalgia de esos gestos simples e inocentes que tanto bien le hacían. Se sentía valiosa y apreciada. Ahora las cosas han cambiado y este alguien experimenta carencia y abandono. Puede ser que esté pasando por situaciones económicas complicadas, pero especialmente siente que no tiene el apoyo y el cariño de los que gozaba en una época feliz. Hay pérdidas de algún tipo: afectivas, económicas, de salud, etc. La última carta, el cinco de oros, hace alusión a esas pérdidas, pero también tiene un aspecto positivo porque señala que hay ayuda disponible para esta persona, aunque no la esté viendo habrá manos tendidas para ayudarla a salir de esa situación negativa. El tarot sugiere que hay que buscar esa ayuda, pedirla si es necesario, pero no dejarse vencer por la mala racha porque pasará. Se recobrará nuevamente el equilibrio y la estabilidad perdidos. Es momento de ser resilente y humilde para solicitar ayuda. Las cartas dicen que se recibirá el apoyo necesario y nuevas oportunidades llegarán.