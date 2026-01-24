Árbol de jade en verano: los cuidados clave para mantenerlo sano

No hay demasiados motivos para no elegir un árbol de jade para decorar el interior del hogar. Su estética elegante, sumada a los pocos cuidados que necesita, lo convierten en una de las plantas favoritas tanto de expertos como de quienes recién se inician en la jardinería.

Durante el verano, el calor afecta con mayor intensidad a las plantas debido a las altas temperaturas. En el caso del árbol de jade, este clima resulta positivo para su desarrollo, aunque el riego es uno de los aspectos que requiere mayor atención. La duda no pasa solo por cada cuánto hay que regarlo, sino también por cómo identificar si la planta está necesitando agua.

Árbol de jade: por qué la primavera y el verano son tan favorables

El árbol de jade es una de las plantas del momento. Gracias a las redes sociales, miles de personas eligieron esta suculenta por su bajo mantenimiento y su alto valor ornamental. A esto se suma su vínculo con filosofías energéticas como el Feng Shui, donde se la asocia con la prosperidad y la buena fortuna.

Su crecimiento cambia de forma notable según la estación del año. Mientras que en otoño e invierno el desarrollo es más lento, durante la primavera y el verano la planta crece con mayor rapidez e intensidad. Las condiciones ambientales —principalmente la luz solar y la temperatura— influyen directamente tanto en su evolución como en los cuidados que necesita.

Los cuidados esenciales del árbol de jade

Especialistas en jardinería, como los de Purplant, señalan que hay tres aspectos clave que se deben controlar durante todo el año para mantener el árbol de jade saludable:

Riego

Exposición al sol

Protección frente a corrientes de aire

Con la llegada de la primavera y el verano, estos cuidados se vuelven aún más importantes, ya que la planta entra en una etapa de crecimiento activo.

Qué tareas realizar en primavera y verano

Según expertos de Infoplant, estas estaciones son ideales para llevar adelante algunas tareas fundamentales en el árbol de jade:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Realizarlas en este período ayuda a fortalecer la planta y favorece un desarrollo equilibrado.

Cómo saber si al árbol de jade le falta agua

Durante la primavera y el verano, el árbol de jade necesita un riego más atento, aunque siempre moderado. Si bien las altas temperaturas incrementan la necesidad de hidratación, sigue siendo una suculenta y el exceso de agua puede dañarla.

La clave está en evitar que el sustrato se seque por completo. El riego debe ser abundante, pero siempre asegurando un buen drenaje. Es fundamental que la maceta tenga orificios en la base para prevenir la pudrición de las raíces.

¿La señal principal? El momento correcto para regar es cuando el sustrato está completamente seco. Además, las hojas actúan como un indicador natural: si comienzan a verse más finas, arrugadas o menos firmes, es una clara señal de falta de agua.