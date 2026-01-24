Fugazzetta rellena de queso y cebolla: el clásico que nunca falla

La fugazzetta es uno de los grandes clásicos de la gastronomía argentina. Con su combinación irresistible de queso derretido y cebolla suave, se convirtió en un emblema de las pizzerías porteñas y en una opción perfecta para compartir en familia o con amigos. Si bien suele disfrutarse en locales tradicionales, también es posible prepararla en casa y lograr un resultado delicioso.

A continuación, te contamos cómo hacer una fugazzetta casera paso a paso, con ingredientes simples y consejos para que quede bien esponjosa, dorada y llena de sabor.

Ingredientes para la masa

500 g de harina 000

10 g de sal

10 g de azúcar

25 g de levadura fresca (o 8 g de levadura seca)

300 ml de agua tibia

3 cucharadas de aceite de oliva

Ingredientes para el relleno y la cobertura

500 g de queso mozzarella rallado

2 cebollas grandes cortadas en juliana fina

1 cucharada de orégano

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Preparación paso a paso

1. Preparar la masa

En un bol grande, coloca la harina junto con la sal y el azúcar. En otro recipiente, disuelve la levadura en el agua tibia y deja reposar durante cinco minutos hasta que se active. Incorpora la levadura y el aceite de oliva a la harina y amasa durante unos diez minutos, hasta obtener una masa lisa y elástica. Forma una bola, cúbrela con un paño húmedo y déjala leudar en un lugar cálido durante una hora o hasta que duplique su tamaño.

2. Preparar la cebolla

En una sartén, calienta el aceite de oliva a fuego medio y cocina la cebolla con una pizca de sal hasta que esté transparente y tierna. Retírala del fuego y deja que se enfríe antes de usarla.

3. Armar la fugazzetta

Precalienta el horno a 200 °C. Divide la masa en dos partes iguales. Estira una de ellas y colócala en un molde para pizza previamente aceitado. Distribuye el queso mozzarella de manera uniforme. Luego, cubre con la segunda parte de masa estirada y sella bien los bordes para evitar que el queso se escape durante la cocción. Coloca la cebolla sobre la superficie y espolvorea con orégano, sal y pimienta.

4. Hornear

Lleva la fugazzetta al horno precalentado y cocina durante 20 a 25 minutos, hasta que la masa esté bien dorada. Retira, deja reposar unos minutos y sirve caliente.

Consejos para una fugazzetta perfecta