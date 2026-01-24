Horóscopo chino del sábado 24 de enero de 2026: pausa necesaria y bienestar emocional

Rata

El día te invita a bajar el ritmo. En el amor, compartir desde la tranquilidad fortalece el vínculo. En lo personal, darte tiempo para vos te renueva.

Buey

Sábado propicio para descansar sin culpas. En el amor, la cercanía simple te reconforta. En lo personal, ordenar tu espacio te brinda calma.

Tigre

Necesitás liberar tensiones acumuladas. En el amor, expresar lo que sentís sin filtros mejora la conexión. En lo personal, una actividad que disfrutes te equilibra.

Conejo

La sensibilidad se expresa de forma armoniosa. En el amor, la ternura fluye naturalmente. En lo personal, rodearte de calma te hace bien.

Dragón

El descanso te devuelve claridad. En el amor, un momento de intimidad ayuda a ordenar sentimientos. En lo personal, soltar el control te alivia.

Serpiente

La introspección trae respuestas. En el amor, una charla sincera despeja dudas. En lo personal, confiar en tu intuición es clave.

Caballo

Buen día para reconectar con lo simple. En el amor, la armonía se fortalece. En lo personal, respetar tus tiempos mejora tu energía.

Cabra

La calma es protagonista. En el amor, un gesto afectivo fortalece el vínculo. En lo personal, elegir tranquilidad te renueva.

Mono

Tu mente se relaja. En el amor, el humor compartido genera cercanía. En lo personal, desconectar de obligaciones te hace bien.

Gallo

Sábado ideal para soltar estructuras. En el amor, expresar necesidades sin rigidez mejora el clima. En lo personal, permitite descansar.

Perro

Buen día para compartir con personas que te hacen bien. En el amor, la comprensión fluye. En lo personal, sentirte acompañado te equilibra.

Cerdo

La energía suave te envuelve. En el amor, la conexión es profunda y sincera. En lo personal, disfrutar sin exigencias te devuelve bienestar.