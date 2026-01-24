Horóscopo de hoy, sábado 24 de enero de 2026: descanso, disfrute y reconexión
El sábado trae una energía más liviana, ideal para aflojar exigencias y dedicar tiempo al descanso, los afectos y las actividades que generan bienestar. Buen momento para escucharte y recargar energías.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: necesitás bajar la intensidad y disfrutar.
Trabajo: desconectá de las obligaciones.
Salud: actividad física suave.
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: clima de estabilidad y cercanía.
Trabajo: día ideal para no pensar en temas laborales.
Salud: disfrutá sin excesos.
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: charlas distendidas y sinceras.
Trabajo: dejá las ideas para después.
Salud: despejá la mente.
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: buscás contención emocional.
Trabajo: soltá responsabilidades.
Salud: priorizá el descanso.
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: protagonismo bien acompañado.
Trabajo: jornada para disfrutar logros.
Salud: energía equilibrada.
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: necesitás calma y claridad.
Trabajo: desconectá de la rutina.
Salud: relajación y pausas.
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía en vínculos cercanos.
Trabajo: dejá fluir.
Salud: actividades placenteras.
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones intensas pero positivas.
Trabajo: soltá el control.
Salud: buscá momentos de silencio.
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: espontaneidad y risas.
Trabajo: descanso merecido.
Salud: movimiento al aire libre.
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: tranquilidad emocional.
Trabajo: desconexión necesaria.
Salud: respetá tus tiempos.
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesidad de libertad y disfrute.
Trabajo: ideas que surgen sin presión.
Salud: despejá la cabeza.
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad y empatía.
Trabajo: soltá preocupaciones.
Salud: conectá con lo que te relaja.