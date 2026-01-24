Horóscopo de hoy, sábado 24 de enero de 2026: descanso, disfrute y reconexión

sábado, 24 de enero de 2026 · 09:15

Redacción El Diario de Carlos Paz

El sábado trae una energía más liviana, ideal para aflojar exigencias y dedicar tiempo al descanso, los afectos y las actividades que generan bienestar. Buen momento para escucharte y recargar energías.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: necesitás bajar la intensidad y disfrutar.

Trabajo: desconectá de las obligaciones.

Salud: actividad física suave.

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: clima de estabilidad y cercanía.

Trabajo: día ideal para no pensar en temas laborales.

Salud: disfrutá sin excesos.

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: charlas distendidas y sinceras.

Trabajo: dejá las ideas para después.

Salud: despejá la mente.

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: buscás contención emocional.

Trabajo: soltá responsabilidades.

Salud: priorizá el descanso.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: protagonismo bien acompañado.

Trabajo: jornada para disfrutar logros.

Salud: energía equilibrada.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: necesitás calma y claridad.

Trabajo: desconectá de la rutina.

Salud: relajación y pausas.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía en vínculos cercanos.

Trabajo: dejá fluir.

Salud: actividades placenteras.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas pero positivas.

Trabajo: soltá el control.

Salud: buscá momentos de silencio.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: espontaneidad y risas.

Trabajo: descanso merecido.

Salud: movimiento al aire libre.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: tranquilidad emocional.

Trabajo: desconexión necesaria.

Salud: respetá tus tiempos.

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesidad de libertad y disfrute.

Trabajo: ideas que surgen sin presión.

Salud: despejá la cabeza.

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad y empatía.

Trabajo: soltá preocupaciones.

Salud: conectá con lo que te relaja.