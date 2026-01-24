Receta de tarta de coco paso a paso y con pocos ingredientes

La tarta de coco es un clásico de la pastelería casera que nunca falla. Con una base crocante y un relleno húmedo y cremoso, este postre es ideal para acompañar un café, una merienda especial o cerrar una comida con algo dulce y reconfortante. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos.

A continuación, te contamos cómo hacer una tarta de coco casera fácil y deliciosa, con consejos para que quede perfecta.

Ingredientes para la masa

250 g de harina 0000

100 g de azúcar

100 g de manteca fría

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Ingredientes para el relleno

200 g de coco rallado

200 g de azúcar

200 cc de crema de leche

3 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso para preparar la tarta de coco

1. Preparar la masa

En un bowl, colocar la harina, el azúcar y la pizca de sal. Mezclar bien.

Agregar la manteca fría cortada en cubos y desmenuzar con los dedos hasta obtener una textura arenosa.

Incorporar el huevo y la esencia de vainilla. Unir los ingredientes sin amasar de más, hasta formar una masa homogénea.

Envolver en film y llevar a la heladera durante 30 minutos para que tome consistencia.

Pasado el reposo, estirar la masa y forrar un molde para tarta previamente enmantecado.

Pinchar la base con un tenedor y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 10 minutos para prehornear.

2. Preparar el relleno

En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar hasta integrar.

Agregar la crema de leche, la esencia de vainilla y el coco rallado. Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.

Volcar el relleno sobre la base de la tarta ya prehorneada.

Llevar nuevamente al horno a 180 °C y cocinar durante 25 a 30 minutos, hasta que el relleno esté firme y ligeramente dorado en la superficie.

3. Enfriar y servir

Retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar, para que el relleno tome mejor consistencia.

Opcionalmente, espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

Esta tarta de coco queda deliciosa sola o acompañada de café, té o mate.

Consejos para que salga perfecta