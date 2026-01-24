Receta de tarta de coco paso a paso y con pocos ingredientes

cocina
Receta de tarta de coco paso a paso y con pocos ingredientesUn clásico de la pastelería casera, con base crocante y relleno cremoso, ideal para acompañar el café.
La tarta de coco es un clásico de la pastelería casera que nunca falla. Con una base crocante y un relleno húmedo y cremoso, este postre es ideal para acompañar un café, una merienda especial o cerrar una comida con algo dulce y reconfortante. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos.
A continuación, te contamos cómo hacer una tarta de coco casera fácil y deliciosa, con consejos para que quede perfecta.
Ingredientes para la masa
- 250 g de harina 0000
- 100 g de azúcar
- 100 g de manteca fría
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Ingredientes para el relleno
- 200 g de coco rallado
- 200 g de azúcar
- 200 cc de crema de leche
- 3 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Paso a paso para preparar la tarta de coco
1. Preparar la masa
En un bowl, colocar la harina, el azúcar y la pizca de sal. Mezclar bien.
Agregar la manteca fría cortada en cubos y desmenuzar con los dedos hasta obtener una textura arenosa.
Incorporar el huevo y la esencia de vainilla. Unir los ingredientes sin amasar de más, hasta formar una masa homogénea.
Envolver en film y llevar a la heladera durante 30 minutos para que tome consistencia.
Pasado el reposo, estirar la masa y forrar un molde para tarta previamente enmantecado.
Pinchar la base con un tenedor y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 10 minutos para prehornear.
2. Preparar el relleno
En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar hasta integrar.
Agregar la crema de leche, la esencia de vainilla y el coco rallado. Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.
Volcar el relleno sobre la base de la tarta ya prehorneada.
Llevar nuevamente al horno a 180 °C y cocinar durante 25 a 30 minutos, hasta que el relleno esté firme y ligeramente dorado en la superficie.
3. Enfriar y servir
Retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar, para que el relleno tome mejor consistencia.
Opcionalmente, espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.
Esta tarta de coco queda deliciosa sola o acompañada de café, té o mate.
Consejos para que salga perfecta
- Para una base más crocante, podés prehornearla 5 minutos más antes de agregar el relleno.
- Si querés un sabor más intenso, agregá ralladura de limón o naranja al relleno.
- Para una versión más dulce y compacta, podés reemplazar la crema de leche por leche condensada (reduciendo el azúcar).
- También queda excelente con una capa fina de dulce de leche sobre la base antes de incorporar el relleno.