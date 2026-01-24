Tarot del colibrí: esperar a que pase este momento de confusión

Carta 1) La luna: falta de claridad. Confusión. Miedos. Intuición. Lo oculto. Onírico

Carta 2) Dos de espadas: decisión racional. Inteligencia. No dejarse llevar por las emociones, ni por opiniones ajenas. Poca claridad.

Carta 3) Siete de copas: opciones. Ilusiones. Fantasías. Confusión

Mensaje final

El tarot dice que no es momento para tomar decisiones importantes. La persona tiene inseguridad, miedos y falta de claridad. Se presentan a sus ojos múltiples opciones o caminos que podría tomar, no todos son buenos, algunos pueden ser muy malos para su vida aunque parezcan maravillosos. No todo lo que brilla es oro. Por otro lado, aún las emociones están un tanto alteradas y se necesita tener la mente fría para decidir. Por el momento persiste la confusión y aunque hay intuición guiando a la persona, lo importante es el predominio racional y el pensamiento lógico. Por lo tanto, sea cual sea la elección que hay que hacer, las cartas aconsejan esperar hasta tanto exista una visión más clara de la realidad.