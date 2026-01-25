Cómo hacer una tarta de verduras casera, rica y rendidora

La tarta de verduras es una opción deliciosa, saludable y muy versátil, perfecta para cualquier momento del día. Se adapta a lo que tengas en la heladera, es rendidora y suele gustar tanto a grandes como a chicos. En esta receta te mostramos cómo prepararla de manera sencilla, con una masa casera liviana y un relleno cremoso lleno de sabor. ¡Manos a la masa!

Ingredientes

Para la masa

2 tazas de harina 0000 (240 g)

1/2 taza de agua fría (125 ml)

1/4 taza de aceite de girasol u oliva (60 ml)

1 pizca de sal

Para el relleno

2 zanahorias medianas ralladas

1 zucchini o calabacín en cubos pequeños

1 cebolla mediana picada

1 pimiento rojo picado

1 taza de espinaca fresca picada

3 huevos

1 taza de queso rallado (100 g)

1/2 taza de crema de leche o yogur natural (125 ml)

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Paso a paso

1. Preparar la masa

En un bowl grande, colocá la harina junto con la sal. Agregá el aceite y el agua fría de a poco, mientras mezclás y amasás hasta lograr una masa suave y homogénea. Formá un bollo, cubrilo con un paño y dejalo reposar en la heladera durante 20 minutos.

2. Cocinar las verduras

En una sartén con un chorrito de aceite, salteá la cebolla hasta que esté transparente. Sumá la zanahoria, el pimiento y el zucchini, y cociná a fuego medio durante unos 5 minutos. Incorporá la espinaca, cociná 2 minutos más y retirÁ del fuego. Dejá enfriar.

3. Preparar el relleno

En un bowl, batí los huevos junto con la crema de leche o el yogur. Agregá el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Incorporá las verduras ya frías y mezclá bien.

4. Armar la tarta

Precalentá el horno a 180 °C. Estirá la masa sobre una superficie enharinada y colócala en un molde para tarta previamente engrasado. Volcá el relleno y distribuí de manera pareja.

5. Hornear

Llevá la tarta al horno durante 30 a 35 minutos, o hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada. Retirá, dejá reposar unos minutos y serví.

Consejos para personalizarla

Variar las verduras: podés sumar brócoli, choclo, champiñones o lo que tengas disponible.

Versión más saludable: reemplazá la harina común por harina integral.

Sin lactosa: usá crema y quesos aptos para intolerantes o versiones vegetales.