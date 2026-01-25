Horóscopo chino del domingo 25 de enero de 2026: introspección, calma y cierre consciente

Rata

El día invita a la reflexión. En el amor, una charla sincera fortalece la confianza. En lo personal, escucharte con honestidad te aporta claridad.

Buey

Domingo para bajar defensas. En el amor, la contención emocional te hace bien. En lo personal, descansar sin exigencias renueva tu energía.

Tigre

Necesitás soltar tensiones. En el amor, mostrar tu lado sensible mejora la conexión. En lo personal, el silencio y la calma te ordenan.

Conejo

Tu sensibilidad se expresa con suavidad. En el amor, la ternura fluye naturalmente. En lo personal, rodearte de armonía te equilibra.

Dragón

El día pide aflojar el control. En el amor, una pausa ayuda a ordenar sentimientos. En lo personal, descansar la mente te devuelve claridad.

Serpiente

La intuición está muy activa. En el amor, una conversación profunda aclara dudas. En lo personal, confiar en lo que sentís es clave.

Caballo

Buen día para reconectar con el descanso. En el amor, la armonía se fortalece. En lo personal, respetar tus tiempos mejora tu ánimo.

Cabra

La calma te envuelve. En el amor, un gesto afectivo fortalece el vínculo. En lo personal, elegir tranquilidad te renueva por completo.

Mono

Domingo de introspección suave. En el amor, tu sinceridad emocional genera cercanía. En lo personal, desconectar de la rutina te hace bien.

Gallo

El día ayuda a ordenar emociones. En el amor, decir lo que sentís mejora el entendimiento. En lo personal, descansar te prepara para la semana.

Perro

Buen día para compartir con afectos sinceros. En el amor, la comprensión mutua se fortalece. En lo personal, sentir apoyo te equilibra.

Cerdo

La energía es suave y protectora. En el amor, la conexión es profunda y estable. En lo personal, disfrutar de lo simple te devuelve bienestar.