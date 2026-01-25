Horóscopo de hoy, domingo 25 de enero de 2026: calma, introspección y renovación

domingo, 25 de enero de 2026 · 09:33

Redacción El Diario de Carlos Paz

El domingo invita a bajar el ritmo, escuchar las emociones y cerrar la semana desde un lugar más sereno. Es un buen día para el descanso, la reflexión y los vínculos cercanos.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: necesitás paz y comprensión.

Trabajo: soltá las exigencias.

Salud: recuperá energías.

Noticias Relacionadas Los tres signos del zodiaco que se caracterizan por exigir respeto

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: estabilidad y disfrute simple.

Trabajo: dejá los temas pendientes para mañana.

Salud: bienestar corporal.

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: diálogo tranquilo.

Trabajo: desconexión mental.

Salud: descanso reparador.

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: contención emocional.

Trabajo: no es día para exigirte.

Salud: cuidá tu energía.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: protagonismo relajado.

Trabajo: soltá el control.

Salud: equilibrio y calma.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad interna.

Trabajo: orden mental sin presión.

Salud: relajá el cuerpo.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía en lo cotidiano.

Trabajo: descanso necesario.

Salud: buscá balance.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones profundas.

Trabajo: pausa reparadora.

Salud: liberá tensiones.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: ganas de compartir.

Trabajo: mente libre.

Salud: aire libre.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: tranquilidad emocional.

Trabajo: desconexión total.

Salud: cuidá el descanso.

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesidad de espacio personal.

Trabajo: soltá obligaciones.

Salud: despejá la mente.

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad en equilibrio.

Trabajo: dejá fluir.

Salud: serenidad interior.