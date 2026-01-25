Portulaca: resistente, colorida y perfecta para el sol intenso

Con las temperaturas récord del verano, mantener las plantas sanas y florecidas puede convertirse en un verdadero desafío. El sol intenso, el calor persistente y la falta de lluvias hacen que muchas especies se marchiten rápidamente. Sin embargo, hay una planta que no solo resiste estas condiciones, sino que necesita el calor para lucirse en todo su esplendor: la portulaca, también conocida como verdolaga de flor.

Esta especie es una aliada perfecta para balcones, terrazas y patios donde el sol pega fuerte y otras flores no prosperan.

Noticias Relacionadas Árbol de jade en verano: los cuidados clave para mantenerlo sano

¿Por qué la portulaca es la reina del verano en macetas?

La portulaca es una planta de tipo suculenta, lo que significa que almacena agua en sus hojas y tallos. Esta característica la convierte en una opción resistente, económica y de muy bajo mantenimiento, ideal para quienes no tienen mucho tiempo para el cuidado diario.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Amante del sol pleno: a diferencia de muchas plantas ornamentales, la portulaca necesita varias horas de sol directo para crecer sana y florecer. Sin buena luz, sus flores no se abren.

Un espectáculo diario de color: sus flores se abren por la mañana y se cierran al atardecer, regalando todos los días un estallido de colores como rosa, amarillo, naranja, rojo y blanco.

Crecimiento tapizante: en macetas y canteros, tiende a cubrir toda la superficie o a colgar, formando una alfombra floral muy decorativa.

Guía de cuidados para mantener la portulaca siempre florecida

Aunque es una planta rústica, algunos cuidados básicos hacen la diferencia para que florezca durante toda la temporada.

1. Sustrato liviano y buen drenaje

El error más común es usar tierra pesada. La portulaca necesita un sustrato suelto y bien drenado. Lo ideal es mezclar tierra común con un poco de arena. Además, es fundamental que la maceta tenga orificios de drenaje, ya que el exceso de agua puede pudrir las raíces.

2. Riego moderado e inteligente

Al ser suculenta, no necesita riegos frecuentes. En días de calor extremo, alcanza con regar dos o tres veces por semana, siempre verificando que la tierra esté seca antes de volver a mojar. Evitá regar sobre las flores para que no se dañen con el sol.

3. Ubicación estratégica

Colocala en el lugar más soleado de tu casa. Si está a la sombra, la planta crecerá despareja, los tallos se debilitarán y la floración será escasa o inexistente.

Cómo multiplicar la portulaca de forma fácil y rápida

Una de las grandes ventajas de esta planta es su facilidad para reproducirse. Si ya tenés una, podés llenar nuevas macetas sin gastar dinero:

Cortá un tallo sano de aproximadamente 10 centímetros. Enterralo directamente en una maceta con tierra ligeramente húmeda. En menos de una semana, el esqueje habrá echado raíces y comenzará a crecer.

Resistente, colorida y agradecida, la portulaca es una de las mejores opciones para disfrutar de flores todo el verano, incluso en los días más calurosos.