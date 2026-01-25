Potus: cómo cuidarlo para que crezca sano y llene de vida tu hogar

El potus, o poto como comúnmente se lo conoce, es una de las plantas de interior más elegidas en los hogares por su belleza, resistencia y facilidad de cuidado. Su nombre científico es Epipremnum aureum y se trata de una enredadera ornamental capaz de adaptarse a casi cualquier ambiente de la casa.

Esta planta es ideal para livings, dormitorios, cocinas e incluso baños, ya que tolera muy bien la humedad ambiental. Con sus hojas en forma de corazón y sus tonos verdes con vetas amarillas, el potus no solo decora, sino que también aporta sensación de frescura y vitalidad a los espacios.

Noticias Relacionadas Árbol de jade en verano: los cuidados clave para mantenerlo sano

Originaria del sudeste asiático, especialmente de regiones como Malasia e Indonesia, el potus también es muy valorado dentro del Feng Shui, donde se le atribuyen propiedades energéticas. Según esta filosofía, ayuda a transformar la energía negativa del hogar y contribuye a purificar el aire. Para potenciar estos beneficios, se recomienda ubicarlo en orientaciones Norte, Este o Noreste, siempre evitando la exposición directa al sol, ya que puede dañar sus hojas.

Cómo cuidar el potus para que crezca sano y fuerte

Si disfrutás de la jardinería en casa, el potus es una excelente opción. Sin embargo, para que luzca radiante, es importante seguir algunos cuidados básicos.

El riego debe ser moderado. Los especialistas aconsejan regar solo cuando el sustrato esté seco, ya que el exceso de agua es uno de los principales motivos por los que esta planta se deteriora. Siempre es mejor quedarse corto que excederse.

La luz es otro factor clave: el potus necesita ambientes luminosos, pero sin sol directo. La claridad indirecta es el secreto para que crezca rápido y mantenga hojas sanas.

Además, se recomienda fertilizarlo cada dos meses con algún abono casero, compost o humus de lombriz, lo que ayudará a fortalecer la planta y prevenir plagas.

Si necesitás trasplantarlo, lo ideal es hacerlo en primavera, cuando la planta se encuentra en pleno período de crecimiento y se reduce el riesgo de debilitarla. Un indicio claro de que necesita una maceta más grande es cuando las raíces comienzan a salir por los orificios de drenaje.

Qué hacer si el potus está deteriorado

Si notás que tu potus está perdiendo vitalidad, lo primero es eliminar las hojas marchitas o dañadas. Un consejo fundamental de jardinería es desinfectar siempre las herramientas de poda antes de utilizarlas, para evitar la propagación de enfermedades en la planta.

Características del potus

Aunque su nombre común puede llevar a confusión, el potus no pertenece al género Pothos. Antiguamente estaba clasificado dentro de él, y de allí proviene su denominación popular. Es una planta trepadora que, en su hábitat natural, puede alcanzar hasta 20 metros de altura gracias a sus raíces aéreas, que le permiten sujetarse a troncos o superficies.

Sus hojas son perennes, con forma de corazón y manchas amarillas características. Es muy poco frecuente que florezca, incluso en su entorno natural. Otra de sus grandes virtudes es su reconocida capacidad para purificar el aire, adaptándose incluso a ambientes donde hay humo.

Sustrato ideal para el potus

El potus agradece un sustrato bien drenado, que retenga humedad sin encharcar las raíces. Una mezcla ideal incluye turba, humus de lombriz y fibra de coco en partes iguales, sumando perlita y vermiculita para mejorar la aireación. Esto garantiza un suelo nutritivo y liviano, perfecto para su desarrollo.

Abono y mantenimiento

Durante los meses cálidos, desde primavera hasta verano, conviene reforzar el crecimiento del potus con abono orgánico cada 15 días. En otoño e invierno, la planta entra en reposo y no necesita fertilización frecuente.

Con estos cuidados simples, el potus puede convertirse en una de las plantas más duraderas y agradecidas del hogar, ideal tanto para principiantes como para amantes de la jardinería