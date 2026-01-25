Tarot del colibrí: la suerte estará a su favor

Carta 1) Cinco de oros: pobreza. Carencia. Abandono. Manos que ayudan.

Carta 2) Cuatro de bastos: estabilidad. Alegría. Festejos. Afectos y emociones sinceras. Hogar

Carta 3) La rueda de la fortuna: cambios por destino. Fuertes transformaciones positivas. Giros. Suerte

Mensaje final

A no desesperar, ni perder la esperanza, el mal momento ha pasado o está a punto de finalizar. Vuelve la estabilidad perdida y la seguridad a la vida de la persona. Tal vez familia o amistades ayudan para que la persona no se sienta sola y encuentre apoyo en el tiempo negativo que le ha tocado vivir. Los cambios llegan sin ser planeados, la vida trae grandes transformaciones positivas, giros inesperados que hacen que todo se mueva y ordene distinto. Habrá logros, nuevas oportunidades, éxitos, celebraciones y festejos. La suerte estará del lado de esta persona. A disfrutar y agradecer todo lo bueno que pronto llegará!!