Carne al horno con papas: la receta clásica que nunca falla

Carne al horno con papas: la receta clásica que nunca fallaLa carne al horno con papas es un plato clásico, sabroso y fácil de preparar, ideal para cualquier ocasión.
La carne al horno con papas es uno de esos platos infalibles de la cocina casera: sabroso, rendidor y perfecto tanto para un almuerzo en familia como para una comida especial. Con pocos ingredientes y una cocción sencilla, se logra un resultado tierno, jugoso y lleno de aroma. A continuación, te contamos cómo prepararla paso a paso para que quede perfecta.
Ingredientes (para 4 porciones)
- 1 kg de carne vacuna (colita de cuadril, peceto o el corte que prefieras)
- 4 papas grandes
- 2 cebollas
- 4 dientes de ajo
- 2 zanahorias (opcional)
- 1 taza de vino blanco o caldo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta, a gusto
- Romero o tomillo fresco para aromatizar
Preparación paso a paso
Paso 1: Preparar los ingredientes
Retirá el exceso de grasa de la carne y secalo con papel de cocina. Lavá y pelá las papas, luego cortalas en rodajas o gajos medianos. Cortá las cebollas en pluma y las zanahorias en rodajas. Aplastá ligeramente los dientes de ajo para intensificar su sabor.
Paso 2: Sellar la carne
En una sartén bien caliente con un chorrito de aceite de oliva, sellá la carne por todos sus lados hasta que esté bien dorada. Este paso es clave para conservar los jugos y lograr una textura más tierna durante la cocción.
Paso 3: Armar la fuente
En una fuente apta para horno, disponé las papas, las cebollas y las zanahorias como base. Condimentá con sal, pimienta, hierbas frescas y un poco de aceite de oliva. Colocá la carne sellada sobre las verduras y agregá el vino blanco o el caldo.
Paso 4: Cocción al horno
Precalentá el horno a 200 °C. Cociná durante 40 a 50 minutos, girando la carne a mitad de cocción y removiendo las verduras para que se doren de manera pareja.
Paso 5: Reposo y servido
Una vez lista, retirás la carne del horno y la dejás reposar unos 10 minutos antes de cortarla. Este descanso permite que los jugos se redistribuyan y la carne quede más jugosa.
Consejos para un mejor resultado
- Si querés una salsa más espesa, podés reducir el jugo de cocción en una sartén o agregar una cucharadita de maicena disuelta en agua.
- Para sumar sabor, incorporá especias como pimentón ahumado, comino o mostaza.
- Acompañá este plato con una ensalada fresca o pan casero para completar el menú.