Cómo cuidar y hacer más bellos nuestros malvones

Los malvones, también conocidos como geranios, son unas plantas muy populares debido a su belleza y versatilidad. Son ampliamente utilizados en jardines, balcones y otros espacios exteriores, así como en macetas en interiores. Sin embargo, para garantizar su salud y belleza a largo plazo, es importante conocer y aplicar los cuidados adecuados.

En primer lugar, es esencial proporcionar a los malvones una ubicación adecuada. Estas plantas requieren un lugar con una exposición directa al sol durante al menos seis horas al día, aunque también pueden tolerar la sombra parcial. El sol les proporciona la energía necesaria para florecer y mantener un crecimiento saludable.

En cuanto al riego, los malvones son plantas que necesitan un suelo húmedo pero bien drenado. Se deben regar de manera regular, evitando tanto el exceso como la falta de agua. Una forma de comprobar si necesitan riego es tocar la superficie del suelo: si está seca al tacto, es hora de regar. Sin embargo, se debe tener cuidado de no mojar las hojas ni las flores, ya que esto puede favorecer la aparición de enfermedades.

Otro aspecto importante a considerar es la fertilización. Los malvones deben recibir un fertilizante equilibrado, rico en nitrógeno, fósforo y potasio, cada dos semanas durante la primavera y el verano. Esto promoverá un crecimiento saludable y una floración abundante.

En cuanto a la poda, los malvones deben ser podados regularmente para mantener su forma y estimular un rebrote fuerte. Se pueden eliminar las flores y hojas marchitas para fomentar una floración continua. También es recomendable recortar las ramas largas y débiles para promover un crecimiento compacto y vigoroso.

Por último, los malvones son susceptibles a algunas enfermedades y plagas como los pulgones, la araña roja y el mildiú polvoso. Para prevenir estos problemas, se recomienda inspeccionar regularmente las plantas y tomar medidas inmediatas en caso de detección. Se pueden utilizar insecticidas y fungicidas específicos para controlar las enfermedades y plagas, siguiendo las instrucciones del fabricante.