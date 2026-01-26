astrologia
Horóscopo de hoy, lunes 26 de enero de 2026: organización, enfoque y nuevos comienzos
El inicio de la semana llega con una energía ideal para ordenar pendientes, retomar rutinas y avanzar con mayor claridad. Buen día para planificar y establecer prioridades realistas.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: comunicación directa y sincera.
Trabajo: retomás el ritmo con decisión.
Salud: cuidá el estrés.
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: estabilidad emocional.
Trabajo: constancia y buenos resultados.
Salud: prestá atención a la alimentación.
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: charlas que aclaran.
Trabajo: ideas bien organizadas.
Salud: necesitás descanso mental.
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: contención y cercanía.
Trabajo: avanzás si confiás en vos.
Salud: cuidá tu equilibrio emocional.
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: seguridad afectiva.
Trabajo: liderazgo activo.
Salud: dosificá la energía.
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: claridad emocional.
Trabajo: orden y eficiencia.
Salud: estiramientos y pausas.
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía en vínculos.
Trabajo: acuerdos justos.
Salud: buscá balance.
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: intensidad bien canalizada.
Trabajo: enfoque total.
Salud: liberá tensiones.
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: entusiasmo renovado.
Trabajo: nuevas metas.
Salud: movimiento y vitalidad.
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad que tranquiliza.
Trabajo: responsabilidad bien asumida.
Salud: respetá tus tiempos.
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesitás expresar lo que sentís.
Trabajo: ideas originales.
Salud: despejá la mente.
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad en equilibrio.
Trabajo: intuición firme.
Salud: buscá calma.