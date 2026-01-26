Monstera adansonii: cuidados clave para que crezca grande y saludable

Si sos amante de las plantas y sumaste a tu colección una Monstera adansonii, seguramente ya te cautivó su aspecto exótico y sus inconfundibles hojas perforadas. Esta especie, conocida popularmente como planta del queso suizo o planta de los cinco agujeros, es una de las más elegidas para decorar interiores por su estética tropical y su crecimiento llamativo.

Aunque suele considerarse una planta de fácil mantenimiento, la Monstera adansonii no es completamente todoterreno. Para que crezca vigorosa, con hojas grandes y bien desarrolladas, es fundamental prestar atención a ciertos cuidados que marcan la diferencia.

Riego: el equilibrio justo para evitar problemas

Uno de los puntos más importantes en el cuidado de la Monstera adansonii es el riego moderado. Esta planta necesita que el sustrato se seque casi por completo entre riego y riego. El exceso de agua es uno de los errores más frecuentes y peligrosos, ya que puede provocar pudrición de raíces, debilitando la planta y frenando su crecimiento.

Si notás hojas amarillas o un tallo blando, es probable que el riego sea excesivo. En ese caso, conviene espaciar los riegos y verificar que la maceta tenga buen drenaje.

Luz: mucha claridad, pero sin sol directo

Un signo claro de que la Monstera adansonii no está recibiendo la luz adecuada es cuando los tallos crecen largos y finos, pero las hojas permanecen pequeñas o poco perforadas. Esto indica que la planta está “estirándose” en busca de mayor luminosidad.

Lo ideal es ubicarla en un espacio muy bien iluminado, cerca de una ventana con luz indirecta. El sol directo puede quemar sus hojas, pero la falta de luz limitará notablemente su desarrollo.

Tutor y soporte: clave para hojas más grandes

La Monstera adansonii es una planta trepadora por naturaleza. Si le proporcionás un tutor, una varilla o un tronco, su crecimiento será mucho más fuerte y saludable. Al tener un soporte donde afirmarse, la planta puede desarrollar hojas más grandes, gruesas y con perforaciones más marcadas.

Además, el tutor ayuda a darle una forma más estética, ya sea tipo enredadera vertical o más compacta y frondosa.

Hojas sanas y brillantes: cómo lograrlo

Para mejorar el tamaño y la apariencia de las hojas, es importante mantener condiciones ambientales adecuadas. Si aparecen manchas amarillas, generalmente están relacionadas con exceso de agua, mientras que los bordes secos pueden indicar falta de humedad ambiental.

En climas secos o en interiores con aire acondicionado o calefacción, puede ser útil pulverizar las hojas con agua una o dos veces por semana. Esto ayuda a mantenerlas limpias, brillantes y a recrear un ambiente más parecido a su hábitat natural.

Adaptar los cuidados según el clima

La frecuencia de riego puede variar según la región. En zonas más secas, la planta puede necesitar agua con mayor regularidad, mientras que en ambientes húmedos conviene ser más prudente. Siempre es mejor guiarse por el estado del sustrato antes que por un calendario fijo.

Con estos cuidados simples pero fundamentales, tu Monstera adansonii puede transformarse en una planta espectacular, pasando de un ejemplar pequeño a una enredadera exuberante y protagonista, ideal para darle vida y estilo a cualquier rincón de tu hogar