Tarot del colibrí: llegan cambios positivos

Carta 1) Comunión: unión. Cooperación. Saber compartir. Generosidad. Entrega. Compasión. Perdón. Lealtad

Carta 2) El azar: cambios inesperados. Giros del destino. Buena suerte. Interconexión. Oportunidades.

Carta 3) El crepúsculo: claroscuro. Confusión. Dudas. Subconsciente. Cosas engañosas. Miedos. Dualidad

Mensaje final

El mensaje se centra en la unidad a pesar de las diferencias. La primera carta, comunión, resalta la importancia de saber compartir con los demás, de actuar con generosidad, con entrega, con honradez superando las diferencias que pueden existir con los otros. Dice el tarot que muchas veces vivimos como dormidos, sin tomar plena conciencia de quienes somos, y sin ver la realidad con claridad. Nos dejamos llevar por falsas ilusiones, dudas, miedos y vivimos divididos, en permanente dualidad, sin poder integrar nuestras luces y sombras, lo bueno y lo malo que conviven en cada ser humano. Esa dualidad sólo trae intranquilidad e inestabilidad, desequilibrio con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Cómo hacer para integrar la dualidad? Quizás sea necesario un proceso introspectivo, de reflexión y autoconocimiento, a través de las técnicas que la persona considere más adecuadas. Lo importante es empezar a saber quienes somos y qué queremos hacer con nuestra vida. Dicen las cartas que llegarán transformaciones y cambios para esta persona, que entre otras cosas, le permitirán ver o darse cuenta, como todo lo que ha vivido ha estado interconectado y la ha preparado para vivir el momento de plenitud que está llegando a su vida.