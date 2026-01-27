Calathea: la planta ornamental que transforma tu hogar

La calathea es originaria de las selvas tropicales de Centroamérica, especialmente Brasil y Perú. Su entorno selvático le dio hojas amplias y coloridas, adaptadas a climas cálidos y húmedos. Su belleza exótica y su carácter ornamental hacen que sea una de las plantas más apreciadas por quienes buscan un toque natural con personalidad.

Características principales

También conocida como calatea, planta de oración, planta de pavo real o planta cebra, pertenece a la familia Marantaceae. Sus hojas pueden alcanzar hasta 90 cm, y destacan por sus colores variados: verde oscuro, rosa, plateado y un envés morado elegante. Son sensibles a la luz, abriéndose de día y cerrándose de noche, y presentan patrones que aportan textura y profundidad.

La floración es discreta y ocurre solo con cuidados óptimos, con flores pequeñas blancas o amarillas, aunque la atracción principal son sus hojas.

Purificación del aire

La calathea absorbe contaminantes como formaldehído, tricloroetileno y benceno, devolviendo oxígeno al ambiente y mejorando la calidad del aire. Esto también ayuda a reducir síntomas de estrés, ansiedad y problemas respiratorios.

Tipos más populares

Entre sus cerca de 60 variedades, destacan:

Calathea orbifolia: hojas verdes con líneas plateadas.

Calathea ornata: verde, rosa y blanco con delicado entramado.

Calathea zebrina: hojas con patrón similar a la piel de cebra.

Calathea roseopicta: hojas ovaladas, rosa o moradas con bordes verdes, ideal para gustos exigentes.

Cuidados esenciales

Iluminación: prefiere luz indirecta, evitando el sol directo.

Temperatura: entre 18° y 26°C, sin corrientes de aire frío.

Humedad: le gusta la humedad, rocía sus hojas regularmente.

Poda: elimina hojas dañadas para evitar que afecten a las sanas.

Limpieza: pasa un paño húmedo para eliminar polvo y mejorar absorción de luz y humedad.

Riego adecuado

Riega con agua tibia o a temperatura ambiente. Mantén la tierra húmeda pero evita encharcarla. Frecuencia sugerida:

Una vez por semana en clima cálido.

Cada 15 días en clima frío.

Trasplante

Hazlo en primavera, usando una maceta más grande con sustrato drenante. Manipula la planta por la base, revisa raíces y recorta las dañadas. Deja 3 cm entre el borde de la maceta y la tierra, y riega moderadamente.

Plagas frecuentes

Ácaros: hojas con puntos blancos; se soluciona aumentando humedad.

Cochinillas: sustancia pegajosa; retíralas con algodón y alcohol.

Trips o tisanópteros: manchas o cortes en hojas; pulveriza para eliminarlos.

Con estos cuidados, tu calathea crecerá sana, vibrante y lista para convertirse en el centro de atención de cualquier espacio.