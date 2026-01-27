Cómo hacer una tarta de pollo cremosa y llena de sabor

cocina
Cómo hacer una tarta de pollo cremosa y llena de saborUna receta clásica, fácil y rendidora, ideal para resolver el almuerzo o la cena con pocos ingredientes y mucho sabor.
La tarta de pollo es una de esas recetas clásicas que nunca fallan. Ideal para el almuerzo, la cena o incluso para llevar, se destaca por su relleno cremoso y lleno de sabor. Lo mejor es que puede prepararse desde cero con ingredientes simples y adaptarse según lo que tengas en casa.
A continuación, te compartimos el paso a paso para hacer una tarta de pollo casera, con masa artesanal opcional y algunos consejos para que te quede perfecta.
Ingredientes
- Para la masa casera (opcional):
- 300 g de harina común
- 150 g de manteca fría
- 1 huevo
- 3 cucharadas de agua fría
- 1 pizca de sal
Para el relleno:
- 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada
- 1 cebolla mediana picada
- 1 morrón rojo picado
- 2 dientes de ajo
- 2 zanahorias ralladas
- 200 ml de crema de leche
- 2 huevos
- 100 g de queso rallado
- Aceite de oliva o girasol
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Paso a paso para preparar tarta de pollo
1. Preparar la masa (opcional)
En un bowl, mezclá la harina con la sal. Agregá la manteca fría cortada en cubos y desmenúzala con las manos hasta lograr una textura arenosa. Incorporá el huevo y el agua fría de a poco, hasta formar una masa homogénea. Armá un bollo, envolvelo en film y llevalo a la heladera durante 30 minutos.
2. Preparar el relleno
En una sartén, calentá un chorrito de aceite y salteá la cebolla, el morrón y el ajo hasta que estén tiernos. Sumá la zanahoria rallada y cociná unos minutos más. Agregá el pollo desmenuzado, mezclá bien y condimentá con sal, pimienta y nuez moscada. Retirá del fuego y dejá entibiar.
En un bowl aparte, batí los huevos con la crema de leche y el queso rallado. Incorporá esta mezcla al relleno de pollo y mezclá hasta integrar.
3. Armado de la tarta
Precalentá el horno a 180 °C. Estirá la masa con un palo de amasar y colócala en un molde para tarta previamente enmantecado. Pinchá la base con un tenedor y volcá el relleno. Si lo deseás, podés cubrir con otra tapa de masa, cerrando bien los bordes y haciendo pequeños cortes para que salga el vapor.
4. Horneado
Llevá la tarta al horno durante 35 a 40 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme. Dejá reposar unos minutos antes de servir.
Consejos para que quede perfecta
- Podés sumar ingredientes como choclo, arvejas o champiñones para variar el relleno.
- Si querés ahorrar tiempo, usá masa para tarta comprada.
- Acompañala con una ensalada fresca y tenés un plato completo y equilibrado.
- Una receta rendidora, fácil y deliciosa que se adapta a cualquier ocasión