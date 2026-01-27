Cómo hacer una tarta de pollo cremosa y llena de sabor

La tarta de pollo es una de esas recetas clásicas que nunca fallan. Ideal para el almuerzo, la cena o incluso para llevar, se destaca por su relleno cremoso y lleno de sabor. Lo mejor es que puede prepararse desde cero con ingredientes simples y adaptarse según lo que tengas en casa.

A continuación, te compartimos el paso a paso para hacer una tarta de pollo casera, con masa artesanal opcional y algunos consejos para que te quede perfecta.

Ingredientes

Para la masa casera (opcional):

300 g de harina común

150 g de manteca fría

1 huevo

3 cucharadas de agua fría

1 pizca de sal

Para el relleno:

1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada

1 cebolla mediana picada

1 morrón rojo picado

2 dientes de ajo

2 zanahorias ralladas

200 ml de crema de leche

2 huevos

100 g de queso rallado

Aceite de oliva o girasol

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Paso a paso para preparar tarta de pollo

1. Preparar la masa (opcional)

En un bowl, mezclá la harina con la sal. Agregá la manteca fría cortada en cubos y desmenúzala con las manos hasta lograr una textura arenosa. Incorporá el huevo y el agua fría de a poco, hasta formar una masa homogénea. Armá un bollo, envolvelo en film y llevalo a la heladera durante 30 minutos.

2. Preparar el relleno

En una sartén, calentá un chorrito de aceite y salteá la cebolla, el morrón y el ajo hasta que estén tiernos. Sumá la zanahoria rallada y cociná unos minutos más. Agregá el pollo desmenuzado, mezclá bien y condimentá con sal, pimienta y nuez moscada. Retirá del fuego y dejá entibiar.

En un bowl aparte, batí los huevos con la crema de leche y el queso rallado. Incorporá esta mezcla al relleno de pollo y mezclá hasta integrar.

3. Armado de la tarta

Precalentá el horno a 180 °C. Estirá la masa con un palo de amasar y colócala en un molde para tarta previamente enmantecado. Pinchá la base con un tenedor y volcá el relleno. Si lo deseás, podés cubrir con otra tapa de masa, cerrando bien los bordes y haciendo pequeños cortes para que salga el vapor.

4. Horneado

Llevá la tarta al horno durante 35 a 40 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme. Dejá reposar unos minutos antes de servir.

Consejos para que quede perfecta