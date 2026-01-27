Costilla de Adán: la planta de hojas llamativas y colores vibrantes

La creciente tendencia de decorar el hogar con plantas no sorprende, ya que no solo aportan un toque de naturaleza al interior del hogar, sino que también funcionan como accesorios decorativos con un alto valor estético.

Entre las diversas opciones disponibles, la Monstera deliciosa, conocida como "Costilla de Adán", destaca como una de las plantas más populares y versátiles.

Noticias Relacionadas Dalias: cómo cuidar la flor que llenará tu jardín de color y vida

La Monstera no solo es agradable a la vista, sino que según la NASA, desempeña un papel crucial en la purificación del aire al eliminar toxinas, lo que significa una mejora considerable en la calidad del aire en el hogar. Además, produce una fruta comestible con beneficios para la salud, añadiendo un toque exótico a su atractivo.

Más allá de sus beneficios ambientales, la presencia de plantas en el hogar, como la Monstera deliciosa, también contribuye positivamente a la salud mental. Sus hojas llamativas, colores vibrantes y amplitud crean un espacio de paz y confort, reduciendo los niveles de ansiedad y estrés.

La Costilla de Adán es conocida por su facilidad de cuidado y su popularidad en las redes sociales. Además, se asocia con la buena suerte y la atracción de energías positivas según el Feng Shui, un antiguo arte chino.

Originaria de los bosques y selvas húmedas de México, la Monstera Deliciosa se considera una de las plantas de interior más fáciles de cuidar. Según el Feng Shui, esta planta tiene una energía propia que puede influir en el entorno, filtrando las malas vibras y atrayendo buenas energías.

En términos de ubicación ideal según el Feng Shui:

En la entrada de la casa: colocar la Monstera en la entrada ayuda a atraer dinero, fortuna y purificar la energía entrante, actuando como protectora contra malas vibras.

En la zona de trabajo: en oficinas en casa o espacios de trabajo, la Monstera Deliciosa promueve la energía económica, aumenta la motivación y reduce el estrés.

En estancias y zonas comunes: en la sala, comedor o sala de televisión, la planta contribuye a la armonía familiar y la abundancia económica al ser colocada en el centro del hogar.

En la cocina y comedor: la capacidad de purificar el aire convierte a la Monstera en una elección acertada, contribuyendo a limpiar las energías durante la preparación de alimentos y las comidas familiares.