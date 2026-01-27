Mousse de limón: la receta fácil para un postre fresco y liviano

Si buscás un postre fresco, ligero y con un sabor cítrico que nunca falla, el mousse de limón es una excelente opción. Su textura suave y aireada, combinada con el toque ácido del limón, lo convierte en un clásico ideal para cualquier ocasión. Además, se prepara en pocos minutos y con ingredientes simples que suelen estar en casa.

A continuación, te mostramos cómo hacer un mousse de limón casero paso a paso, perfecto para sorprender sin complicarte en la cocina.

Ingredientes

Rinde: 4 a 6 porciones

3 limones (jugo y ralladura)

400 g de leche condensada

200 ml de crema de leche (nata para montar)

3 claras de huevo

1 pizca de sal

Hojas de menta y ralladura de limón para decorar (opcional)

Paso a paso para preparar mousse de limón

1. Preparar los ingredientes

Exprimí los limones hasta obtener el jugo y reservá la ralladura de uno de ellos para potenciar el sabor. Es importante que la crema de leche esté bien fría antes de batirla.

2. Montar la crema

En un bowl frío, batí la crema de leche hasta que quede firme. Una vez lista, llevala a la heladera mientras continuás con la preparación.

3. Batir las claras a punto de nieve

En otro recipiente, batí las claras junto con una pizca de sal hasta que formen picos firmes. Este paso es clave para lograr una mousse liviana y aireada.

4. Preparar la base de limón

En un bowl amplio, mezclá la leche condensada con el jugo y la ralladura de limón. Integrá bien hasta obtener una preparación homogénea y cremosa.

5. Incorporar la crema y las claras

Sumá la crema montada a la mezcla de limón con movimientos envolventes, cuidando que no se baje. Luego, incorporá las claras batidas de a poco, mezclando suavemente con una espátula para conservar la textura esponjosa.

6. Refrigerar y servir

Distribuí la mousse en copas o recipientes individuales y llevá a la heladera durante al menos 3 horas, hasta que tome buena consistencia. Antes de servir, decorá con ralladura de limón, hojas de menta o un toque de galletas trituradas.

Consejos para un mousse perfecto

Usá limones frescos para lograr un sabor más intenso y natural.

Si preferís una mousse un poco más dulce, podés agregar una cucharadita de azúcar impalpable al batir la crema.

Esta preparación también es ideal como relleno para tortas, piononos o postres en capas.

Un postre simple, fresco y delicioso que nunca decepciona