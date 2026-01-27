Tarot del colibrí: elegir el amor es encontrar la sabiduría

Carta 1) El ermitaño: aislamiento. Reflexión. Introspección.Pasado

Carta 2) Los enamorados: decisión. Unión. Encuentro. Elección desde el corazón. Amor

Carta 3) Cuatro de espadas: reflexión. Pausa.Oración. Meditación

Mensaje final

La persona está buscando respuestas en su pasado para entenderse y entender su presente. Se ha aislado voluntariamente para reflexionar en profundidad, orar, meditar y encontrar claridad en su corazón para tomar una decisión fundamental que habla en primer lugar del amor. El amor como elección y búsqueda de realización, no sólo personal, sino también social y comunitaria. El amor romántico también es elegir la unión y el encuentro verdadero con el otro, pero existen muchas formas de amor , no solamente el de pareja. Elegir el amor como opción de vida es encontrar la sabiduría que guarda el alma humana como un tesoro y que como no puede ser de otra manera nos viene de Dios. Por eso dar con ese conocimiento profundo requiere un trabajo con uno mismo y lo que dice el tarot es que cuando se encuentra, se toma conciencia que la raíz de la existencia es en definitiva el amor.