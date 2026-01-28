Croquetas de arroz caseras: receta fácil, crocante y rendidora

cocina
Croquetas de arroz caseras: receta fácil, crocante y rendidoraCrocantes y fáciles, las croquetas de arroz son ideales para aprovechar el arroz sobrante.
Las croquetas de arroz son una de las recetas más prácticas y deliciosas para reutilizar el arroz que quedó del día anterior. Con una textura crocante por fuera y un interior suave y sabroso, se convierten en un plato versátil que podés servir como entrada, guarnición o snack. Además, se preparan con pocos ingredientes y en muy poco tiempo.
Ingredientes (para 4 porciones)
- 2 tazas de arroz cocido (blanco, integral o saborizado).
- 100 g de queso rallado (parmesano o reggianito).
- 1 huevo.
- 1/2 taza de pan rallado (más extra para rebozar).
- 2 cucharadas de perejil fresco picado.
- 1 diente de ajo (opcional, picado fino).
- Sal y pimienta al gusto.
- Aceite para freír (girasol, maíz o el de tu preferencia).
Paso a paso para hacer croquetas de arroz
1. Preparar la mezcla
En un bowl grande, mezclá el arroz cocido con el queso, el huevo, el perejil y el ajo. Condimentá con sal y pimienta. Agregá pan rallado de a poco hasta que la preparación sea moldeable.
2. Dar forma
Con las manos apenas humedecidas, formá bolitas o croquetas alargadas, según tu preferencia.
3. Rebozar
Pasá cada croqueta por pan rallado hasta cubrirlas completamente. Este paso es clave para lograr un exterior bien crocante.
4. Cocinar
Freí las croquetas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes. Retiralas sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite.
Tips para croquetas de arroz perfectas
Variedad de sabores: probá agregando especias como pimentón, orégano o cúrcuma.
Relleno sorpresa: poné un cubo de mozzarella en el centro de cada croqueta antes de cerrarla.
Versión saludable: cocinalas en horno precalentado a 200 °C por 20 minutos, o en freidora de aire hasta que estén doradas.
Un clásico fácil y rendidor
Las croquetas de arroz son ideales para no desperdiciar comida y sorprender con un plato casero lleno de sabor. Con esta receta, vas a tener un resultado crocante por fuera y tierno por dentro, perfecto para cualquier ocasión.